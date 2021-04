La ex alcaldesa y ex gobernadora de la Provincia de Linares, María Eugenia Hormazábal (70), había dejado la actividad pública tras su jubilación, pero sintió que Chile estaba pasando por momentos “difíciles”, por lo que decidió presentar su candidatura a constituyente para conseguir la tranquilidad que, según ella, se perdió tras el estallido social.

“Siento que nuestro país está en una cuerda floja, donde se ha dado paso a la violencia y a la falta de respeto. Veo a nuestras instituciones tambaleando un poco y yo toda la vida me la ha jugado por un país en que podamos encontrarnos, donde la democracia sea realmente sólida, donde podamos escucharnos. Este clima que existe hoy creo que no le hace bien a Chile y dije ‘bueno, este último empujoncito en mi vida laboral es una forma de agradecer todo lo que aprendí de la gente'”, sostuvo en conversación con CNN Chile.

“Mucha gente grita y es violenta, pero no es el camino para Chile. El camino es el orden, la paz, la seguridad, la tranquilidad. Ese es el país que la mayoría de las personas quieren”, añadió, apuntando a que el Frente Amplio y el Partido Comunista son incapaces de dialogar al considerarse “dueños de la verdad”.

Motivada a generar el mejor camino para el país, la candidata de la UDI busca un cupo por la lista Vamos por Chile en el distrito 18, que contempla las provincias de Cauquenes y Linares, en la Región del Maule.

Aunque votó Rechazo, expresó que lo hizo porque le parecía más lógico realizar modificaciones a la Carta Magna vigente: “Mi voto de Rechazo no es porque yo no quiero hacer cambios. Yo sí quiero cambios y toda mi vida trabajé y luché por ellos, pero yo los quería más rápido y sin un tremendo problema económico para el país”.

“Yo voté Rechazo no porque no estuviera escuchando las cosas que pasaban. Falta mucho en nuestro país por avanzar y estoy totalmente de acuerdo con las demandas en el sentido de educación, salud, pensiones, pero yo consideraba que podíamos hacer los cambios mucho más rápido sin la inestabilidad que significa dos años en que no sabemos hacia dónde va el país, cómo va a quedar esta nueva Constitución, cuáles van a ser sus bases y principios y además con un gasto tremendo para el país, sobre todo en tiempos de pandemia”, reconoció.

Descentralización

Con respecto a sus definiciones para la nueva carta fundamental, la otrora concejala es enfática en señalar que “lo más importante es que la persona sea el centro de la Constitución”.

“Que tengamos un Estado al servicio de las personas. Un Estado ágil, que sea capaz de llevar a cabo la descentralización efectiva, para que tengamos atribuciones y recursos. Mi distrito es agrícola y tenemos desventajas prácticamente en todo orden de cosas: educación, salud, adultos mayores, derechos de la mujer, trabajo, remuneraciones”, sostuvo Hormazábal.

“No tenemos conectividad digital, lo que impide hacer una serie de trámites y actividades. Hay mucho que mejorar en conectividad digital y en agua potable. Tenemos un montón de lugares donde se reparte agua con camiones aljibes, porque no hay agua potable”, añadió.

En esa línea, la candidata UDI señaló que en la nueva Constitución espera visibilizar a las regiones rurales, con el fin de garantizar la igualdad en oportunidades y derechos para todas las personas. Derechos como vivienda.

“Me gustaría que quedara consagrado como derecho, pero la Constitución tiene que ser el rayado de la de la cancha. El cómo ir haciéndolo tiene que ser de acuerdo a lo que va progresando el país, porque si te dejo especificado una vivienda con tantos metros cuadrados, en cuatro años más puede quedar obsoleta. Tiene que estar garantizado el derecho, pero el cómo tiene que ser a través de las leyes que van bajando desde esta Carta Magna hacia las políticas de gobierno”, explicó.

Familia y aborto

Asimismo, indicó que la Constitución tiene que tener como núcleo de la sociedad a la familia: “Hoy existen muchos tipos de familia a las cuales respeto. Lo ideal sería una familia conformada por una mamá, un papá y los niños, pero hay distintos tipos de familias y a todas tenemos que darles dignidad, oportunidades y apoyarlas”.

Consultada por la homoparentalidad, la postulante por el distrito 18 dijo que no discrimina a ningún tipo de familia. Sin embargo, insistió en que “para mí la familia o el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer”.

“No tengo problema con que hagan familia entre hombres o mujeres, pero para eso existe el acuerdo de unión civil. Como matrimonio, todavía no me convence esa figura”, manifestó.

Su posición es aún más dura con el aborto libre, ya que está completamente en contra de la interrupción del embarazo. “Creo absolutamente en la vida. Reconozco que debe ser horroroso enfrentarse a un problema como el aborto, pero creo honestamente que como sociedad tenemos que apoyar de otra forma, como sostener a esa persona, acompañarla en su embarazo, darle opciones de adopción”, expuso.

“Creo que el peor asesinato es justamente el del niño tan indefenso que está en el vientre de la madre. Soy tajante en ese sentido. El aborto libre por ningún motivo”, cerró.