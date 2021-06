Mi nombre es Harry Rolando Jürgensen Caesar, tengo 79 años, he vivido toda mi vida en Osorno, soy contador general, militante de Renovación Nacional, he sido diputado, intendente de la Región de Los Lagos y soy constituyente electo por el distrito 25.

Dejé mi último puesto en la intendencia en marzo de 2021 precisamente para postular a un escaño en la Convención Constitucional y fue muy difícil tomar la decisión. Nosotros nos habíamos planificado como familia de que ese era mi último cargo político, que nos resultó difícil con la pandemia, con las emergencias que tuvimos en ese período, pero frente a la trascendencia que significa una nueva Constitución, era imposible negarse frente a esa alta responsabilidad.

Yo en principio me manifestaba más partidario del procedimiento que tenía la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a la modificación de la Constitución después de un proceso de consulta que también ella realizó durante su gobierno. Era partidario de eso más que de un cambio absoluto y total, pero el plebiscito ya eso lo resolvió. Nuestra concentración tiene que estar en cómo ser un aporte para redactar la mejor Constitución para Chile.

Pienso que hay que principios que sí o sí tienen que estar en la nueva Constitución, entre ellos el principio de la libertad humana, que el hombre tiene que poder tener la libertad para pensar, para expresarse, para trabajar, para emprender, para moverse. La libertad es un derecho humano que debe estar expresamente establecido en cualquier Constitución del mundo y la nuestra, por supuesto, no puede ser una excepción.

El derecho a la propiedad privada por supuesto que debe estar también en la Constitución por cuanto constituye el elemento que da posibilidades a la persona a realizarse como tal. El derecho a la educación, a la salud, el derecho a una pensión garantizada, después de ver el gran problema que tenemos con el adulto mayor, la atención preferencial al adulto mayor por supuesto que tiene que estar en nuestra Constitución.

También sigo pensando que nuestro Chile debe ser un Estado unitario, un Estado que debe tener una administración funcional, pero debe tener también una importancia la descentralización territorial y en ese sentido yo me abocaré a poner los puntos de desarrollo regional y de la descentralización.

Mi experiencia en el gobierno regional es la que me permitió ver lo que ahí ocurre y cómo se puede mejorar y, en ese sentido, sostengo que en Chile, a nivel de la administración del Estado, necesita instituciones que se preocupen de controlar el mérito de las inversiones públicas y de los distintos programas, porque hoy día se gastan miles de millones de pesos con determinados objetivos y nadie se preocupa de verificar si se cumplió. Así que el control de méritos en la administración pública a mí me parece absolutamente necesario para ponerle más calidad y eficiencia.

Con la nueva Constitución me imagino un Chile haciendo más inversiones en el capital social y en el capital humano, porque tal vez el progreso económico que ha tenido Chile denota que se miró mucho el incremento del capital, pero que no necesariamente generó soluciones a las brechas de desigualdad que tenemos en el país. Entonces me imagino un país que tiene una mirada mucho más potente sobre el desarrollo humano, social y el cuidado de la naturaleza.

En esto último pondría yo mucha importancia: nosotros somos una región muy preciosa, que ha sido contaminada por la sociedad durante décadas y se hace necesario recuperar nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros mares, de tal forma que la sustentabilidad es un concepto que debe estar integrado en la nueva Constitución, para que cada proyecto productivo la cumpla y esa sustentabilidad no solamente referida a la naturaleza, sino que también referida a las tradiciones, a las comunidades, a las personas, a los vecinos.

Nuestro sector no obtuvo el tercio que esperábamos, pero aquí lo más importante es mejorar y mantener nuestro sistema democrático, no hay ningún otro sistema mejor para el ser humano. Y el sistema democrático implica diálogo, conversación y acuerdos, quien reniegue de estar dispuesto en la Convención Constitucional a diálogos, a conversación, a escuchar y a acuerdos naturalmente está en una posición distinta, más cerca de lo totalitario que lo democrático y yo no estoy de acuerdo en eso.

Estamos de acuerdo en que estamos viviendo una crisis política, una crisis institucional, que el pueblo expresó una opinión anti la política tradicional y eso hay que leerlo así, no solamente anti la derecha, que no tenemos el tercio que esperábamos tener, sino que también anti la política tradicional en general. Pero es lo que tenemos y uno tiene que actuar en consecuencia, entonces las mayorías hoy día no se pueden buscar en función de los partidos políticos que uno representa o de las ideas políticas que uno representa, sino que en función a los temas que se van a tratar.

Estoy seguro de que voy a estar en muchas posiciones mayoritarias, por cuanto se discute la libertad de las personas, cuando se discuta el derecho a la propiedad privada, la sustentabilidad en todo proyecto productivo, cuando se discuta el desarrollo integral a través de la descentralización, yo creo que siempre voy a estar en la mayoría porque son temas que claramente la mayoría vamos a abrazar.

Entonces son los temas los que nos van a unir y tenemos que buscar las mayorías a través de los temas que se van a tratar en función de un Chile próspero, de un Chile donde tengamos ciudadanos felices, contentos, esperanzados, con fe y ganas de vivir, ese es el punto de mayoría que tenemos que buscar y salirnos de esta tradición de buscar empaquetarse en bloques y definir opiniones unitarias a través de ese bloque. Aquí uno tiene que generar mayorías en función de las materias que se van a ir tratando en la redacción de la nueva Constitución.