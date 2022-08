El ex convencional del Partido Socialista (PS) César Valenzuela afirmó que un sector más moderado de la Convención Constitucional advirtió en su momento que “los lujitos que se habían dado algunos eran demasiados”, pero fueron tratados de “amarillos”.

En entrevista con El Mercurio, Valenzuela manfiestó que “da entre rabia y risa que los mismos que nos trataban de conservadores y amarillos hoy salgan a defender el proyecto de nueva Constitución con las ideas que nosotros propusimos“.

De acuerdo al ex dirigente estudiantil, “todo eso por lo que se nos criticaba, y hasta se nos trataba de traidores, hoy parece que es el sentido común. Nosotros advertimos hace tiempo que la cuenta se estaba quedando sin fondo, que los lujitos que se habían dado algunos eran demasiados, y la respuesta fue que éramos conservadores y amarillos“.

El ex convencional opinó que se podrían hacer ajustes en el sistema político y en el sistema de justicia: “Esas son las dos críticas más sensatas que tiene el proyecto de nueva Constitución”. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con las críticas realizadas sobre derechos fundamentales o sobre el Estado Social. Aseguró que dichos cuestionamientos son realizados “en base a mentiras; no hay recomendación de los académicos en torno a ese capítulo”.

“Nosotros hicimos todo lo que pudimos, y si hoy estamos llamando a votar por la opción del Apruebo y sostenemos que es un buen proyecto constitucional, es justamente porque esas ideas excéntricas de algunos no fueron finalmente las que triunfaron“, destacó.

En la misma línea, reiteró que “si tenemos un texto razonable es gracias a que sectores moderados al interior de la Convención no tuvimos miedo a la funa“.