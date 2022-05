Este viernes, un grupo de convencionales resolvió reponer algunas normas que fueron rechazadas en la votación del informe de Sistema Político a través de una indicación al documento de Sistemas de Justicia. La propuesta fue criticada por convencionales de oposición, quienes acusaron que se estaría incumpliendo con el reglamento.

En dicho informe se aprobó la creación de un Congreso de Diputadas y Diputados y de una Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado. Asimismo, se aprobaron sus atribuciones, pero en la votación se rechazaron algunos incisos claves, por ejemplo, uno referido al mecanismo de insistencia del Congreso de Diputados.

En el artículo se proponía que cuando no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras, se formaría una Comisión Mixta, y si en dicha Comisión no se lograba dicho acuerdo, el Congreso de Diputadas y Diputados podría insistir por 4/7 de sus integrantes en su propuesta original.

Dicha norma fue aprobada este domingo por 13 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Esta indicación sustituye los incisos primero al séptimo del artículo 69, sobre las atribuciones de la Corte Constitucional. “(…) No constituye conflicto de competencia que el informe de la Comisión Mixta fuere aprobado por la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados lo rechazara; en este caso, el Congreso de Diputados y Diputados podrá despachar el proyecto de ley sin las disposiciones a las que se refiere las enmiendas originalmente propuestas por la Cámara y rechazadas por el Congreso, o insistir en ellas con el voto favorable de cuatro séptimas partes de sus integrantes. Del mismo modo, podrá proceder cuando la Cámara de las Regiones rechazare el informe de la Comisión Mixta”, señala el artículo.

Independientes y organizaciones políticas

Otra norma que fue aprobada en la Comisión de Sistema de Justicia tiene que ver con otra indicación que busca añadir un nuevo artículo 52 bis al informe. La propuesta sobre asuntos relativos al Servicio Electoral (Servel), va en línea similar a la Corte Constitucional, ya que también busca revivir una norma que fue rechazada en el Pleno.

Esta se refería a la plena igualdad entre partidos políticos y organizaciones políticas e independientes, lo que fue aprobado por 11 votos a favor y 3 en contra. “(…) La Constitución protege el derecho de todas las personas a participar en organizaciones políticas y a postular a cargos de elección popular a través de ellas o como independientes. Se garantizará la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales. La ley regulará las condiciones del ejercicio de este derecho. Las organizaciones políticas podrán constituirse a nivel nacional o regional, en la forma que establezca la ley”, se señala.

Ahora, ambas materias, ya rechazadas por el Pleno, tendrán una nueva chance y volverán la próxima semana al debate constituyente en búsqueda de los 2/3 para pasar al borrador de propuesta de nueva Constitución.

Sobre esta polémica y en relación a las críticas por parte de convencionales de oposición, el coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Christian Viera, señaló a CNN Chile que: “El reglamento es muy claro, hay una regla que señala que lo que no se puede renovar son normas que hayan sido rechazadas. En este caso, no se trata de renovación de normas que hayan sido rechazadas, sino que son normas que tienen una idea que es compartida”.

“Cada comisión temática tenía un catálogo, pero ese catálogo, no era cerrado. (…) Ahí hay una interpretación que hacen algunos de los convencionales en el sentido de que no debería tal vez la coordinación haberlas declarado inadmisibles, sin embargo, la coordinación no tiene la facultad para declarar inadmisible las indicaciones presentadas”, zanjó.