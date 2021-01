“La lucha que di por la paridad la quiero dar en la Convención Constitucional, para que terminemos con las desigualdades de género, de raza, de orientación sexual y de clase y para que tengamos un país un poquito más justo que el que tenemos hoy día”.

Así describe su candidatura a constituyente Carolina Garrido (PS), la politóloga que participó en la redacción y tramitación del proyecto que establece que el órgano que elaborará la nueva Carta Magna sea paritario.

De hecho, revela que decidió asumir el desafío el día en que la iniciativa se aprobó en el Senado. “Cuando ganamos me di cuenta del paso histórico que estábamos dando y me di cuenta que quería ser protagonista”, dice en entrevista con CNN Chile.

Sobre la discusión de la ley, la analista electoral recuerda que aunque fue un proceso duro, resultó ser una linda experiencia. “Hicimos una sinergia y una sororidad muy temprano con las parlamentarias. Siempre estuvimos todas muy acompañadas, muy en la lucha, muy juntas”, señala.

“Qué mejor representación de la desigualdad”

La cientista política busca un cupo por la lista del Apruebo en el distrito 8, que contempla las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Se trata de la circunscripción más grande del país, con un padrón de 1.050.918 electores, según el Servicio Electoral (Servel).

Esta es la primera vez que postula a un cargo público, aunque lleva años militando en el Partido Socialista y hasta fue dirigente estudiantil: participó en tercero medio en el centro de estudiantes de su colegio, el Liceo 1 de Santiago. Pero eso no es todo, porque tras ingresar a la Universidad Diego Portales, fue presidenta del centro de alumnos de su carrera y lideró la Federación de la casa de estudios.

La maipucina reconoce que aunque pensó en competir en otros distritos, finalmente se dio cuenta que “mis afectos, mis relaciones y lo que yo quiero hacer en la Constitución tenían toda relación con ese lugar”.

“Qué mejor representación de la desigualdad que ese distrito, que también tiene zonas rurales”, señala convencida.

Es que la integrante de la Red de Politólogas tiene por objetivo combatir a toda costa la desigualdad, que de acuerdo a sus palabras, es transversal a todos los temas.

“Tenemos desigualdades laborales, de seguridad social, en la educación, en el medio ambiente, en la salud física, mental, reproductiva, en el trabajo. Si queremos terminar con eso, lo que tenemos que hacer en la Constitución es que todos los temas los abordemos considerándolas y de ahí conseguiremos los derechos”, advierte.

Democracia paritaria

La prioridad de la ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política es incorporar a las mujeres en todos los espacios públicos y privados para combatir la desigualdad.

Por eso, según ella uno de los temas esenciales a impulsar en la CC es tener una Constitución bajo una nueva concepción de democracia paritaria. De esa forma, se garantizan los mandatos de integración y de actuación, además del ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones.

“Hoy la democracia se profundiza con la paridad, es muy necesaria. Es muy importante que una democracia aspire a ser un sistema donde no existan desigualdades, en que las mujeres estén en los distintos espacios de toma de decisión, porque cuando las mujeres entramos en política, la calidad de vida de la gente cambia. Hoy se me hace inconcebible pensar en una democracia robusta sin paridad. Por eso, en la CC cuando hablamos de la redistribución del poder pensamos bajo la concepción de democracia paritaria”.

—¿Cómo es una democracia paritaria?

—Hay dos grandes principios que nos permiten, en la práctica, establecer leyes y normativas para tener una democracia más paritaria y, por lo tanto, más igualitaria: los mandatos de integración y de actuación. Primero, que en la Constitución establezcamos la integración paritaria en las instancias de decisión de todos los poderes públicos, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Segundo, son súper importantes los mandatos de actuación, porque me parece esencial que se establezcan orientaciones para que las instituciones decidan, discutan y analicen y tomen decisiones con perspectiva de género.

“Nosotras partimos de una desigualdad”

La coordinadora de Estudios e Investigación del Consejo para la Transparencia se identifica como feminista, siendo sus máximos referentes la socióloga Julieta Kirkwood y la académica Angela Davis.

“Siempre digo que además de ser feminista, soy feminista interseccional, reconociendo que las desigualdades en la sociedad no sólo son de género, sino de raza, orientación sexual y clase. El feminismo a lo que aspira es a una equidad, tratando de desmantelar todas esas desigualdades”, afirma con convicción.

En ese contexto, cuenta cómo su madre se asustó cuando en 2005 le dijo que estudiaría ciencia política. “Lo asoció inmediatamente a la política y para ella ese era un mundo muy rudo, muy masculino, de hombres”, cuenta.

“Las mujeres en política lo único que tenemos son desventajas. Las mujeres no participan en política no porque no quieran, sino porque existen ciertas desigualdades estructurales que impiden que lo hagan”, sostiene, apuntando a que por ejemplo, algunas siguen teniendo la carga de las labores domésticas.

“A las mujeres se les dio una responsabilidad que nos impidió trabajar en política. Nosotras partimos de una desigualdad. Lo que hace la paridad es corregirla y permitir que compitamos en igualdad”, le responde a quienes dicen que con la paridad las mujeres “corren con ventaja” en la elección.

Derechos sexuales y reproductivos

Aunque asegura que está a favor del aborto libre, reconoce que la discusión al respecto será una de las más difíciles que se producirán en la Convención.

“No tengo duda que va a ser uno de los temas más complejos”, advierte, adelantando que no sólo luchará por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también por los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas.

“Hablamos de aquellos derechos que permiten ejercer plenamente nuestra sexualidad, sin discriminación, violencia ni coerción, como el derecho a la identidad sexual, la elección de la pareja, o la orientación sexual”, explica.

“Me parece que la única forma de tener una Constitución que avance en la igualdad entre hombres y mujeres, es que reconozcamos los derechos sexuales y reproductivos. Sin esos derechos no tenemos ninguna Constitución igualitaria”, enfatiza.

Fin al hiperpresidencialismo

Garrido cree que es necesario terminar con el hiperpresidencialismo que hay actualmente en Chile y aunque le gustaría establecer un régimen parlamentario, ella ve muy difícil poder transitar hacia ese sistema. Por eso, propone avanzar hacia un semipresidencialismo o semiparlamentarismo.

Sostiene que le parece clave avanzar en dos aspectos: en el fin del hiperpresidencialismo y en la existencia de válvulas de escape institucionales ante problemas de gobernabilidad e inestabilidad.

“Lo primero es establecer un nuevo sistema que le quite los excesivos poderes y facultades que tiene el presidente y se los traspasemos al Congreso. Lo segundo es avanzar en implementar válvulas de escape, con voto de censura, nuevas elecciones, entre otros mecanismos”, manifiesta.

Pero, además, es una convencida de que ingresar ciertos cambios en el Poder Legislativo beneficiaría al país.

“Me gustaría mucho un Congreso unicameral y no bicameral. Hoy no se justifica la existencia de ambas cámaras, porque tienen básicamente la misma función y la duplicidad de las funciones hace mucho más lento el trabajo legislativo”, argumenta.

Finalmente, expone que busca el apoyo de los votantes de la mano de su trabajo en la discusión de paridad en la Convención.

“De alguna forma demostré mi convicción con el proceso que estamos viviendo y con la convicción que tengo de que necesitamos una nueva Constitución. Lo que a mí me gustaría es que eso me permitiera que escuchen lo que propongo y que abran la puerta para escucharlos y escucharlas. Tenemos mucho que aprender, sobre todo de un distrito con tantas diferencias y desigualdades”, cerró.