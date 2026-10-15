Columna de Tatiana Arce Castillo: Reconocimiento a la docencia TP

Celebrar el Día del Profesor nos exige mirar las condiciones en que desarrollan su trabajo. Es el caso de los docentes de la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) en Chile, que enfrentan una doble exigencia; desde el punto de vista pedagógico y conectando esos aprendizajes con oportunidades reales de trabajo, estudios y desarrollo personal.

El estudio “Docencia en Educación Media Técnico-Profesional en Chile: desafíos estructurales y claves para su reforma” (Centro de Políticas Públicas UC), advierte que uno de cada cinco docentes de especialidad menores de 30 años abandona anualmente el sistema escolar, aproximadamente el triple de lo observado entre profesores de formación general. Esta evidencia nos interpela: ¿Qué condiciones estamos ofreciendo para que quienes ingresan a enseñar puedan proyectar una trayectoria en esta modalidad?

La respuesta exige formación pedagógica accesible, mentorías, oportunidades de actualización técnica y un desarrollo profesional que reconozca la experiencia adquirida en el sector productivo. Es una responsabilidad compartida entre el Estado, los sostenedores, las instituciones formadoras y las empresas.

Reconocer a nuestros profesores implica darles condiciones para la enseñanza. Si aspiramos a que la Educación Técnico-Profesional amplíe oportunidades y contribuya al desarrollo del país, debemos fortalecer a quienes hacen posible esa promesa cada día, en sus aulas y talleres.

Tatiana Arce Castillo

Directora de Educación

Fundación Educacional Comeduc