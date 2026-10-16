Querellante acude al TC para que marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui vayan a cárcel común

El abogado Ciro Colombara, representante de la joven de 23 años que denunció una violación grupal en Rapa Nui, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para buscar que los cuatro marinos imputados cumplan su prisión preventiva en establecimientos penitenciarios comunes.

Los imputados permanecen actualmente en un recinto de la Armada en Talcahuano, luego de que el tribunal decretara la medida cautelar mientras avanza la investigación.

La presentación corresponde a un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra disposiciones del Código de Justicia Militar que regulan el lugar donde integrantes de las Fuerzas Armadas deben cumplir medidas privativas de libertad.

Colombara sostiene que mantener a los imputados en dependencias militares vulneraría la igualdad ante la ley, debido a que los hechos investigados corresponden a un delito común y no a uno de carácter militar.

“Es una violación a la igualdad ante la ley. Son imputados que han cometido un delito tan atroz como el que aquí se investiga, que no es un delito militar, por lo tanto, no se justifica que tengan el privilegio de estar en un recinto de la Armada”, afirmó el abogado a La Tercera.

La querella ya había solicitado durante la formalización que la prisión preventiva se cumpliera en un establecimiento de Gendarmería. El tribunal rechazó esa petición y dispuso el traslado de los imputados a un recinto naval, aplicando las disposiciones del Código de Justicia Militar.

Los cuatro hombres son investigados por una presunta violación grupal contra una joven de 23 años, ocurrida entre el 2 y el 3 de octubre al interior de un recinto militar en Rapa Nui.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Valparaíso y cuenta con un plazo inicial de 80 días.