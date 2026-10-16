Durante visita a Bolivia: Presidente Kast es nombrado Huésped Ilustre por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

El presidente José Antonio Kast fue declarado Huésped Ilustre por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en medio de su visita a Bolivia.

Se trata de una instancia histórica, al ser la primera vez en 71 años que un mandatario chileno viaja al país vecino.

Kast está acompañado de una delegación compuesta por el canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Energía, Ximena Rincón, el senador Manuel José Ossandón y los gobernadores de Arica y Parinacota, Diego Paco; de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

En su arribo, fue recibido por el canciller Héctor Huanca y otras autoridades bolivianas. El mandatario recibió una placa con la que se oficializó su nombramiento como huésped ilustre.

“En el marco de su visita, en reconocimiento a la alta investidura que ostenta y como testimonio de la amistad, la cooperación y el entendimiento entre nuestros pueblos, fortaleciendo los vínculos institucionales y diplomáticos entre ambos países”, se lee en la pieza.

En su cuenta de X, el presidente escribió: “Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones”.

Durante la jornada está programada su participación en la firma de acuerdos y reuniones con autoridades, entre ellos con el presidente boliviano Rodrigo Paz.