Confirman multa de casi $2,6 millones contra KFC por infracción a la normativa laboral: Corte desestimó recurso presentado por empresa

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado por Kentucky Foods Chile Limitada, empresa vinculada a KFC, y mantuvo una multa de 36 UTM, equivalente a unos $2.597.000, por una infracción a la normativa laboral.

Según lo informado por el Poder Judicial, la sanción fue aplicada por la Inspección del Trabajo en octubre de 2024 y posteriormente ratificada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en julio de 2025.

La empresa recurrió contra esta última sentencia, argumentando que no se habían evaluado correctamente los criterios legales para determinar la proporcionalidad de la sanción. Entre sus planteamientos, sostuvo que la infracción correspondía a un trámite de registro que afectó a un solo trabajador y solicitó una rebaja de la multa.

Sin embargo, el tribunal de alzada estableció que la infracción ya había sido calificada como leve y que el monto aplicado correspondía al establecido para empresas de más de 200 trabajadores.

En ese sentido, señaló: “Conforme a la tabla acompañada por la propia reclamante en su demanda, el valor asignado a la categoría ‘leve’ para empresas de ese tamaño es de 36 UTM, suma que corresponde exactamente a la multa aplicada”.

La Corte también concluyó que los argumentos de la compañía buscaban cuestionar la valoración de las pruebas realizada durante el juicio, lo que excedía los alcances del recurso presentado.

Por ello, determinó que “la causal invocada carece de fundamento, por lo que el recurso debe ser desestimado”, manteniendo la sentencia y la multa aplicada a la empresa.