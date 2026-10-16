Diputado defiende proyecto que podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad: “Tiene un aspecto humanitario”

El diputado independiente de la bancada del Partido Republicano Enrique Bassaletti defendió el proyecto que impulsa para permitir que determinados reclusos puedan cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario total por razones humanitarias, beneficio que podría alcanzar también a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario recalcó que la iniciativa es distinta a un indulto presidencial, ya que no elimina la condena ni deja en libertad a la persona beneficiada.

“No es libertad, la condena se mantiene, sigue recluido, pero en su casa”, explicó.

Según Bassaletti, el proyecto está pensado para personas con determinadas condiciones, como enfermedades terminales, dependencia severa o edad avanzada.

Consultado sobre si la iniciativa podría aplicarse a condenados por crímenes de lesa humanidad, el diputado defendió que el criterio central debe ser la situación humanitaria de cada persona.

“Este proyecto de ley lo que tiene es un aspecto humanitario”, afirmó.

Decisión quedaría en manos de un juez

Bassaletti enfatizó que el beneficio no sería automático para quienes cumplan las condiciones establecidas.

“No es una ley que todas las personas que estén en esa condición vayan a recibir ese beneficio, porque lo tiene que ponderar un juez”, sostuvo.

El parlamentario señaló que el procedimiento contemplaría informes de Gendarmería y organismos médicos, además de una audiencia en la que puedan participar las víctimas antes de que el tribunal adopte una decisión.

Asimismo, explicó que la propuesta contempla excepciones para determinados delitos sexuales cometidos contra menores.

El diputado argumentó que mantener a personas con enfermedades terminales o altos niveles de dependencia dentro de recintos penitenciarios también supone dificultades para Gendarmería, debido a las necesidades de atención médica permanente.

“Cuando yo he conversado con Gendarmería (…) representa una carga tremenda mantener en las cárceles personas que requieren atención permanente”, sostuvo.

En ese contexto, Bassaletti defendió la aprobación de la iniciativa y afirmó: “Yo creo que, en sensatez, esta ley debiera ser aprobada, salvo que lo que permanezca sea un sentido de venganza”.

El parlamentario insistió en que el proyecto no busca desconocer la gravedad de los delitos cometidos ni modificar las sentencias judiciales, sino establecer una modalidad excepcional para el cumplimiento de las penas bajo determinadas circunstancias.