Aeropuerto de Santiago acumula 14 meses consecutivos de caída de pasajeros tras nueva baja en septiembre

El Aeropuerto de Santiago completó 14 meses consecutivos de caída en el tráfico de pasajeros, luego de registrar una disminución de 0,8% en septiembre respecto del mismo mes de 2025. Durante ese periodo, un total de 2.067.435 personas se movilizaron por el terminal aéreo de la capital.

Según las cifras citadas por La Tercera, y entregadas por Grupo ADP y Vinci Airports empresas que integran el concesionario Nuevo Pudahuel, la disminución estuvo marcada por el tráfico internacional, que retrocedió 3,3% y contabilizó 949.499 pasajeros, equivalentes al 45,9% del total. La caída respondió principalmente a una menor demanda hacia destinos regionales como Brasil y Perú.

En contraste, los vuelos nacionales transportaron a 1.117.936 pasajeros, un aumento de 1,5% frente a septiembre del año pasado. Este segmento representó el 54,1% del tráfico total y estuvo impulsado por el fin de semana largo de Fiestas Patrias y las rutas hacia el norte del país.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, explicó que las cifras responden a distintos factores, entre ellos la menor disponibilidad de aviones, el encarecimiento de los combustibles y la creciente competencia de otros países de la región.

“Es una situación que nos preocupa y por eso hemos seguido trabajando en fortalecer la conectividad y generar oportunidades para abrir nuevas rutas y frecuencias”, aseguró Claude.

La tendencia también se reflejó en el tercer trimestre, cuando el aeropuerto movilizó 6.369.126 pasajeros, un 2,3% menos que en igual periodo de 2025. Con ello, el terminal acumuló cinco trimestres consecutivos de retrocesos.

Entre enero y septiembre, el tráfico total llegó a 19.455.820 pasajeros, lo que representa una disminución de 2,3% respecto del mismo periodo del año anterior.

La baja también alcanzó a las operaciones aéreas. Durante septiembre se contabilizaron 12.957 vuelos, un 2,3% menos que en igual mes de 2025. En los primeros nueve meses del año se registraron 119.828 movimientos de aeronaves, con una caída acumulada de 1,6%.