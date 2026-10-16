Exportaciones superan los US$ 90.000 millones: Chile anota su mayor superávit comercial en la historia impulsado por el precio récord del cobre

Chile registró el mayor superávit comercial de su historia entre enero y septiembre de 2026, con un saldo de US$ 25.721 millones, según el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior que publicó este jueves la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

La cifra supera en US$ 10.512 millones a la de los primeros nueve meses del año pasado y deja atrás el récord que se mantenía desde 2007, cuando el superávit llegó a US$ 20.373 millones. El intercambio comercial total alcanzó los US$ 166.985 millones, un 12,9% más que en igual período de 2025, equivalente a US$ 19.076 millones adicionales.

Las exportaciones de bienes crecieron 18,5% hasta los US$ 93.837 millones y superaron por primera vez la barrera de los US$ 90.000 millones para un período enero-septiembre. Las importaciones, en cambio, avanzaron 6,4% hasta los US$ 73.148 millones, un ritmo que equivale a poco más de un tercio del exportador. Esa brecha entre lo que el país vende y lo que compra al exterior explica buena parte del salto en el saldo de la balanza comercial.

Solo en septiembre los envíos sumaron US$ 10.584 millones, con un alza de 14,1% frente al mismo mes del año anterior y el mayor nivel para un noveno mes desde que existen registros. Las exportaciones de cobre de ese mes llegaron a US$ 5.971 millones y crecieron 14,0%, recuperando dinamismo tras la caída de 3,2% anotada en agosto, mientras los envíos no mineros alcanzaron US$ 3.841 millones, con un avance de 17,5%.

Minería explica gran parte del récord exportador

El motor del resultado acumulado fue la minería, que aportó US$ 58.873 millones y creció 25,7%, concentrando el 62,7% de todos los envíos al exterior. Solo el cobre generó retornos por US$ 49.247 millones, un 18,7% más que el año anterior y el 52,5% del valor total exportado por el país, con US$ 31.565 millones en concentrados y US$ 14.839 millones en cátodos.

Buena parte de ese desempeño responde al precio antes que al volumen. Entre enero y septiembre, el cobre promedió US$ 6,09 por libra, un 40,6% por sobre los US$ 4,33 del mismo período de 2025, mientras que en septiembre alcanzó un promedio de US$ 6,57 por libra, el valor mensual más alto de toda la serie disponible desde enero de 2005.

El propio informe advierte que la oferta chilena ha estado restringida. Según Cochilco, el nivel de precios se sostiene en la alta demanda desde Estados Unidos, que ha reducido la disponibilidad relativa en otros mercados, en coincidencia con una expansión todavía moderada de la manufactura china. Por el lado de la oferta, la producción local se ha visto afectada por condiciones climáticas, menores leyes de mineral y riesgos laborales en determinadas faenas que se mantienen cerradas.

El litio fue la otra gran sorpresa del período, con envíos por US$ 4.745 millones, que casi triplican los US$ 1.699 millones de un año atrás y superan en 98% todo lo exportado durante 2025 completo. El carbonato lideró con US$ 3.502 millones, seguido del sulfato con US$ 989 millones y el hidróxido con US$ 254 millones.

Sus destinos pasaron de 16 a 20 países, con China concentrando el 74,5%, y se sumaron mercados nuevos como Indonesia, Polonia y Turquía. El oro, por su parte, marcó un máximo de US$ 3.401 millones, con alzas también en plata, hierro y concentrados de molibdeno.

Alimentos y salmón alcanzan máximos históricos

Fuera de la minería, los envíos alcanzaron un récord de US$ 34.963 millones, con un alza de 8,2%, equivalentes al 37,3% del total exportado. La industria de alimentos llegó a su máximo histórico con US$ 10.712 millones, impulsada por el salmón, que sumó US$ 4.770 millones y creció 8% pese al contexto arancelario en Estados Unidos, su principal mercado con US$ 1.975 millones, seguido por Brasil con US$ 773 millones y Japón con US$ 606 millones.

El buen momento se extendió al resto del sector pesquero y acuícola, con aportes de jurel, mejillones congelados, merluzas, truchas y bacalao de profundidad. En conjunto, pesca y acuicultura generaron retornos por US$ 7.453 millones y superaron por primera vez los US$ 7.000 millones en los primeros nueve meses de un año. Las frutas congeladas también marcaron un récord, con US$ 617 millones.

El panorama fue menos favorable para otros sectores tradicionales. El frutícola acumuló US$ 5.768 millones, con una contracción de 4,0%, unos US$ 242 millones menos que el año anterior, afectado por los menores retornos de cerezas, uvas y arándanos durante el primer trimestre.

El tercer trimestre, sin embargo, mostró un repunte de 14%, y las avellanas fueron la excepción destacada del año, con un récord de US$ 621 millones y un alza de 78% que las convirtió en la tercera fruta más exportada del país, solo detrás de cerezas y uvas.

También retrocedieron el vino embotellado, con US$ 926 millones y una caída de 5,2%, y la manufactura forestal, con US$ 4.179 millones y una baja de 6,4%, equivalente a US$ 288 millones. Ambos mostraron señales de recuperación en el tramo final del período, con el vino anotando en el tercer trimestre su mejor desempeño en siete trimestres y la manufactura forestal creciendo 32% en septiembre tras la recuperación de los embarques de celulosa.

China sigue como principal destino de las exportaciones chilenas

China se mantuvo como el principal comprador de productos chilenos, mientras Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar. Ambos marcaron máximos históricos para un período comparable, aunque el 63,4% del incremento exportador provino de mercados distintos de esas dos economías.

Entre los mercados destacados por el informe están:

China: US$ 31.089 millones, equivalentes al 33,1% de las exportaciones totales.

US$ 31.089 millones, equivalentes al 33,1% de las exportaciones totales. Estados Unidos: US$ 15.967 millones, con un crecimiento de 21,3%.

US$ 15.967 millones, con un crecimiento de 21,3%. India: US$ 5.096 millones, con un salto de 99,1%, además de desplazar a Brasil como quinto destino del cobre chileno.

US$ 5.096 millones, con un salto de 99,1%, además de desplazar a Brasil como quinto destino del cobre chileno. Japón, Corea del Sur y Suiza: también registraron fuertes aumentos en los envíos desde Chile.

Los mercados con acuerdos comerciales vigentes concentraron el 97,05% de las exportaciones nacionales.

Más de 8.000 empresas chilenas exportaron durante el período

El crecimiento se apoyó además en una base empresarial más amplia. Durante el período, 8.029 empresas realizaron envíos al exterior, un 3% más que el año anterior, con 232 firmas adicionales. Es la primera vez que Chile supera las 8.000 compañías exportadoras, y los sectores que más sumaron fueron manufactura, servicios, minería e industria forestal.

Las exportaciones de servicios, en tanto, llegaron a un máximo histórico de US$ 2.718 millones, con un alza de 17,3%. Destacaron los servicios digitales, con un récord de US$ 960 millones liderados por tecnologías de la información y asesorías. Estados Unidos concentró el 53,6% de esas prestaciones, que ya representan el 35% de los envíos totales de servicios del país.

“El récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile. El comercio exterior es un motor de nuestra economía, pues abre oportunidades para las empresas, impulsa la actividad productiva y contribuye a generar más inversión y empleo”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.