Colombia se retira del Grupo de La Haya y acusa que la alianza busca “aislar y atacar a Israel”

(EFE) – El Gobierno de Colombia anunció este jueves su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada para coordinar medidas frente a Israel por la guerra en Gaza y la situación en Palestina, en un nuevo paso del acercamiento diplomático con el Estado israelí.

“Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Omar Bula, citado en un comunicado.

El Grupo de La Haya fue establecido el 31 de enero de 2025 por Belice, Bolivia, Chile, Cuba, Colombia, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.

La salida de Colombia se suma a las de Bolivia y Honduras, que también habían abandonado el bloque, según la información difundida por el Gobierno colombiano.

Esta decisión se produce semanas después de que Colombia retirara su declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), relacionado con presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio durante la ofensiva militar israelí en Gaza.

Pese a esta decisión, Colombia reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición a seguir contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales.

El anuncio se produce en plena normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, después de que la Administración de Gustavo Petro (2022-2026) rompiera los vínculos en 2024 por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que calificó en varias ocasiones de genocidio.

El miércoles, Bula inauguró la embajada colombiana en Jerusalén junto a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, en un acto que ambos Gobiernos presentaron como un paso para consolidar la nueva etapa de cooperación bilateral.