Ciudadano chino fue detenido tras intentar sobornar con $100 mil a carabineros en Puerto Saavedra

Carabineros detuvo a un ciudadano chino de 51 años que intentó sobornarlos con $100.000 en Puerto Saavedra (Región de La Araucanía).

El hecho ocurrió en el marco de una fiscalización de personal de la Tenencia Puerto Saavedra a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se verificó que el recinto no tenía permiso ni patente municipal correspondiente para funcionar.

Al ser notificado de la infracción, el administrador habría ofrecido $100.000 en efectivo a los funcionarios policiales, señaló el mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial.

El individuo fue aprehendido por cohecho y el dinero fue incautado como evidencia.

El arrestado mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la PDI. En tanto, los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“Con este actuar, carabineros reafirma su compromiso con la probidad y las leyes vigentes de nuestro país”, destacó el mayor.