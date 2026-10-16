Ciudadano chino fue detenido tras intentar sobornar con $100 mil a carabineros en Puerto Saavedra

Carabineros detuvo a un ciudadano chino de 51 años que intentó sobornarlos con $100.000 en Puerto Saavedra (Región de La Araucanía).
El hecho ocurrió en el marco de una fiscalización de personal de la Tenencia Puerto Saavedra a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se verificó que el recinto no tenía permiso ni patente municipal correspondiente para funcionar.
Al ser notificado de la infracción, el administrador habría ofrecido $100.000 en efectivo a los funcionarios policiales, señaló el mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial.
El individuo fue aprehendido por cohecho y el dinero fue incautado como evidencia.
El arrestado mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la PDI. En tanto, los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
“Con este actuar, carabineros reafirma su compromiso con la probidad y las leyes vigentes de nuestro país”, destacó el mayor.
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