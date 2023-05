El excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, celebró el resultado de la elección del Consejo Constitucional que se llevó a cabo este domingo y que posicionó a la colectividad como mayoría nacional.

“No hay mucho que celebrar porque Chile no está bien. Podemos estar contentos porque logramos una meta importante, porque no es tiempo de celebrar ni de dividir, es tiempo de trabajar en unidad por el bien de Chile”, comenzó diciendo Kast.

En esa línea, afirmó que en el sufragio “los chilenos derrotaron al desgano, la apatía y la indiferencia. Los chilenos han concurrido a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país“.

“A diferencia de lo que ocurría hace dos años (…) podemos respirar un poco más tranquilos y decir, con responsabilidad y esperanza, que hoy es el primer día de un futuro mejor para el país. Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile”, agregó.

“Un gobierno fracasado”

Durante su discurso, el republicano apuntó al Gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que en la elección “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, económica y social”.

“Necesitamos con urgencia que este Gobierno comience a gobernar y se haga responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz”, continuó.