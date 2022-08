Este martes, Warner Bros. explicó su inesperada decisión de no lanzar la película de Batgirl ni en cines ni en HBO Max. Según la compañía, la cancelación total se debe a un cambio en su estrategia.

A través de un comunicado, un portavoz explicó que “la decisión de no lanzar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en lo que respecta al universo DC y HBO Max”.

En su misiva recalcaron que Leslie Grace, la primera latina en interpretar el papel de Batichica, “es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación“.

La película tenía un presupuesto inicial de US$ 75 millones, el cual creció a US$ 90 millones debido a ciertos problemas relacionados con la pandemia. La cinta habría terminado de rodarse hace algunos meses y ya se encontraba en postproducción.

Además de Batgirl, el estudio también canceló sus planes con la nueva película animada sobre los personajes de Scooby-Doo. “Estamos increíblemente agradecidos por los realizadores de Batgirl y Scoob! Holiday Haunt y sus respectivos elencos y esperamos volver a colaborar con todos nuevamente en el futuro cercano”, cerraron en su comunicado.

“I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me…

And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts.”

– Batgirl, Year One

🦇 pic.twitter.com/gbIA5EbcUK

— Leslie Grace (@lesliegrace) January 15, 2022