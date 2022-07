(CNN) – Aquellos dentro de los deportes electrónicos a menudo se cansan con las comparaciones constantes con los deportes tradicionales, pero el mundo de los juegos competitivos cada vez es más popular, por lo que a menudo puede ser un ejemplo a seguir para los deportes más históricos.

Si bien la industria -en su conjunto- todavía está dominada por hombres, las organizaciones han lanzado proyectos con la esperanza de crear un entorno de juego más diverso.

Un ejemplo de esto es la iniciativa Valorant Game Changers, que busca proporcionar una plataforma para que tanto mujeres, como otros géneros marginados, compitan y se conviertan en jugadores profesionales.

Valorant es un juego de disparos en primera persona creado por Riot Games, desarrollador de juegos famoso por League of Legends y tiene aproximadamente 12 millones de jugadores que inician sesión cada mes.

La serie Game Changers se ejecuta junto con la competencia principal y busca fomentar el talento marginado en un entorno seguro lejos de cualquier posible acoso. Según Vera Wienken, gerente sénior de Riot Games, ha trabajado de cerca en el lanzamiento de la iniciativa y dice que ya ha sido un éxito.

“Es muy importante para nosotros tener una representación real de la comunidad dentro de los deportes electrónicos, dentro de nuestros jugadores profesionales, entrenadores, gerentes”, dijo a CNN Deportes.”Por lo tanto, fundamos Game Changers y realmente esperamos ver que, en el futuro, los deportes electrónicos en general se vuelvan más diversos“, agregó.

Romper estereotipos

Wienken señaló que la representación es clave para atraer y mantener la participación femenina en Valorant y los deportes electrónicos en general. El juego en sí es relativamente nuevo y Wienken cree que su formato y narrativa se abren a una audiencia más diversa.

Los personajes con los que puedes jugar, por ejemplo, no necesariamente se ajustan a los estereotipos de género y esto ayuda a que el juego sea más accesible, indicó Wienken.

“Hay una falta de modelos a seguir”, añadió cuando se le preguntó por qué la industria aún atrae a menos mujeres que hombres. De igual forma, recalcó que “lo que nos gustaría ver y lo que ya está sucediendo, lo cual es asombroso, es que estas jugadoras profesionales se están convirtiendo en modelos a seguir para otras y compartiendo su camino, compartiendo su historia para que las mujeres conozcan y encuentren sus puntos de entrada”.

Por su parte, la anfitriona de Valorant EMEA, Yinsu Collins, es una de las muchas que ha sufrido acoso en línea durante su carrera en los deportes electrónicos, pero dice que ha desarrollado una piel dura para ignorarlo.

Relató a CNN Deportes que “nunca había visto un título que haya producido e invertido en una escena femenina tan rápido”, sumado a “la forma en que Riot dijo: ‘Vamos a priorizar el lado femenino. No vamos a esperar tres o cuatro años para darles un gran torneo. Vamos a hacerlo de inmediato. murciélago”. Luego agregó que “solo creo que en la dedicación, la inversión, obviamente, puedes ver la forma en que Riot prioriza tener diversidad (…) Y no necesitas cantarlo al mundo, simplemente lo haces a través de tus acciones”.



The Journalist, que anteriormente trabajó en medios deportivos tradicionales, afirmó que Valorant ha ayudado a educar a las personas dentro de la industria sobre la discriminación que enfrentan los grupos marginados.

¿Cómo se ve el progreso?

Si bien a Collins le han enviado mensajes negativos en las redes sociales, también ha visto a personas reflexionar sobre sus acciones pasadas. Ella dice que ocasionalmente recibe mensajes de chicos que quieren disculparse por ciertas cosas que han dicho o por la forma en que se han comportado en línea en el pasado.

“Con suerte, en unos años, tal vez dentro de una década, ni siquiera tendríamos que hablar de representación porque sería algo normal”, agregó Collins.

Wienken dice que Game Changers ya ha tenido un gran impacto en la cantidad de mujeres que juegan y miran el juego y que hay más por venir de la iniciativa, con el lanzamiento de Game Changers Academy este año.

Este nuevo formato impulsado por la comunidad, espera actuar como un trampolín para las mujeres jóvenes interesadas en convertirse en jugadoras profesionales de deportes electrónicos.

Al crear estos nuevos puntos de entrada para las mujeres, Wienken espera que no haya necesidad de proyectos liderados por mujeres como el que ella trabaja en el futuro.

“Espero que ya no veamos el género cuando miramos a los jugadores profesionales, y es posible que ya no necesitemos Game Changers en el futuro porque es muy normal que los deportes electrónicos sean diversos”, sostuvo.

Para Collins, el progreso tiene que ver con cómo los medios y la sociedad en general enmarcan a las mujeres en los deportes electrónicos. Es consciente de que llevará tiempo, pero espera con ansias el día en que a las mujeres de la industria no siempre se les pida que hablen sobre su género.

“Cada vez que se anuncia una alineación de talentos o cada vez que hablamos de Game Changers, quiero que las conversaciones sean sobre cómo la competencia es increíble o este jugador tiene una gran personalidad o simplemente las historias locas. De la misma manera que hablar sobre el deporte de los hombres, de verdad (…) Creo que si podemos llegar a un punto en el que los deportes electrónicos femeninos y el talento femenino no solo se hablen por su género, sino que se hable de ellos porque son buenas en lo que hacen, estaré bastante satisfecha.”, finalizó.