Review de los Huawei FreeClip 2: Analizamos el rendimiento de la nueva apuesta open ear de Huawei

En CNN Bits tuvimos la oportunidad de probar durante algunas semanas los nuevos audífonos inalámbricos de Huawei. ¿Qué cambió y qué se mantuvo en esta nueva versión?

Los audífonos de oído abierto han ido ganando espacio como una alternativa para quienes buscan escuchar música sin desconectarse del entorno, además de un diseño novedoso.

En este contexto, uno de los últimos lanzamientos fueron los Huawei FreeClip 2, los que llegan como una segunda generación que apuesta por refinar una propuesta ya conocida.

Muy similares a un piercing, adoptan un diseño ergonómico desarrollado tras analizar más de 10 mil modelos de orejas, logrando un 12% de mejora en el ajuste frente a la generación previa, según asegura la misma compañía tecnológica.

Este modelo mantiene el formato open ear con diseño tipo clip, evitando el canal auditivo y priorizando la comodidad en usos prolongados, apuntando en este caso a una evolución que apunta a mejorar estabilidad, autonomía y experiencia diaria.

En CNN Bits tuvimos la oportunidad de probar estos audífonos inalámbricos durante varias semanas. Los pusimos a prueba en las más variadas circunstancias, tales como para trabajar, ver películas, escuchar música en la calle, trotar y más.

Un diseño que se roba miradas

El diseño tipo clip sigue siendo el eje de los FreeClip 2. El sistema abraza la oreja sin introducirse en el canal auditivo, combinando una estructura flexible con un ajuste pensado para mantenerse firme generando una presión mínima.

Más allá del aspecto visual, que por cierto es atractivo, lo relevante es que el diseño cumple su función. Los audífonos se mantienen estables al caminar, agacharse o moverse, lo que encuentro importante dado que dependen completamente de la sujeción externa.

La comodidad es uno de los puntos mejor logrados. Se pueden llevar durante horas sin generar fatiga ni grandes molestias, una diferencia evidente frente a los in-ear tradicionales y los de diadema que, al tiempo, suelen molestarme en la parte de la coronilla.

Aunque puede ser considerado algo sutil, uno de los elementos más prácticos es que no existe diferencia entre auricular izquierdo y derecho. Ambos son intercambiables, lo que simplifica el uso en el día a día y evita errores al colocarlos o guardarlos en el estuche.

Por otra parte, su diseño es sobrio y moderno, además de llamativo; ya me preguntaron muchas personas qué era y si podían probarlos. El color que testee fue el azul, el cual es juvenil, o como se dice ahora, aesthetic, y me sorprendió gratamente su textura “tipo denim”.

¿Qué tal el sonido?

El sonido de los Huawei FreeClip 2 está profundamente marcado por su diseño de tipo abierto, ya que esto define tanto sus virtudes como sus límites. No hay aislamiento de sonido, por lo que el entorno siempre forma parte de la experiencia de escucha.

En espacios tranquilos, el desempeño es sólido para el uso diario, con voces que se escuchan claras y definidas, con medios balanceados y una separación de instrumentos que es mejor de lo esperado para este formato. Funcionan muy bien para podcasts, llamadas y música ligera.

En entornos ruidosos, tales como el Metro o el centro de cualquier comuna, el rendimiento ya es más variable. El ruido exterior puede imponerse sobre la música, obligando a subir el volumen, lo que deja en evidencia que no están pensados para aislar, sino para acompañar.

Si pudiera decidir cuál es su punto más consistente al hablar de desempeño, diría que las llamadas, ya que las voces se transmiten con buena claridad y el control del ruido ambiente resulta eficaz para conversaciones en movimiento o en espacios compartidos.

La autonomía

Desde Huawei prometen hasta 38 horas de batería (combinando la carga de audífonos y la del estuche), además de carga rápida, por lo que solo 10 minutos de carga brindarían hasta 3 horas de reproducción, suficientes “para escuchar cerca de 60 canciones sin interrupciones”.

En base a lo probado, en términos de autonomía, los FreeClip 2 cumplen con solvencia. Los audífonos permiten una jornada completa de uso moderado, mientras que el estuche extiende la duración total durante varios días, reduciendo la necesidad de recargas tan frecuentes.

Reflexiones finales

Los Huawei FreeClip 2 no buscan reemplazar a los auriculares con cancelación activa ni competir con modelos pensados para el aislamiento total. Su propuesta apunta a otro tipo de usuario y a un uso distinto .

Para quienes priorizan comodidad, conciencia del entorno y un formato menos invasivo, esta segunda generación representa un avance claro frente a su antecesor. El diseño se siente más pulido y la experiencia general, más equilibrada.

¿Cuál es su valor?

En el caso de Chile, los Huawei FreeClip 2 actualmente tienen un valor de $ 169.990 , estando disponibles en los colores Azul, Blanco, Negro y Oro Rosa .

Estos audífonos pueden ser adquiridos tanto en el sitio web oficial de Huawei Chile como en diversas tiendas de retail nacional.

Especificaciones