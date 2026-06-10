Reseña Huawei Watch Fit 5: Liviano, cómodo y pensado para quienes quieren entrenar sin complicarse

El Huawei Watch Fit 5 es un reloj que se entiende mejor después de usarlo durante varios días. En la ficha técnica puede parecer una actualización continuista, pero en el uso cotidiano su propuesta queda bastante clara: es un smartwatch liviano, cómodo y muy orientado a quienes quieren medir entrenamientos, sueño y actividad diaria sin complicarse demasiado.

No es un reloj pensado para reemplazar por completo el celular ni para instalar una gran cantidad de aplicaciones. Su mayor atractivo está en otra parte: se puede usar todo el día sin que moleste, tiene buena autonomía, una pantalla muy visible y funciones deportivas más completas de lo que su diseño simple podría sugerir.

Después de probarlo, la sensación principal es que Huawei logró un equilibrio interesante. El Watch Fit 5 no intenta ser el reloj más ambicioso del mercado, pero sí uno muy práctico para quienes entrenan, caminan, corren o simplemente quieren tener un seguimiento constante de su salud.

Lo que más se nota: comodidad y batería

Uno de los puntos que más se agradecen del Huawei Watch Fit 5 es lo poco que se siente en la muñeca. Su peso, de cerca de 27 gramos sin correa, permite usarlo durante todo el día e incluso dormir con él sin esa sensación de llevar un dispositivo pesado.

Esto es clave en un reloj de este tipo. Muchas métricas de salud solo tienen sentido si el usuario realmente lo usa de forma constante, y en ese apartado el Watch Fit 5 cumple: es cómodo para trabajar, entrenar, dormir y seguir con la rutina sin estar pendiente de quitárselo.

La batería también juega a favor. Huawei promete hasta 10 días de autonomía con uso ligero, hasta 7 días con uso normal y cerca de 4 días con pantalla siempre encendida. En la práctica, incluso con entrenamientos frecuentes y mediciones activas, no se siente como un reloj que obligue a cargarlo todos los días.

Ese punto lo diferencia de otros smartwatches más completos, pero también más dependientes del cargador. Aquí la experiencia es más simple: lo usas, entrenas, duermes con él y no tienes que preocuparte cada noche por la batería.

Un reloj especialmente cómodo para correr y entrenar

El Watch Fit 5 se luce más cuando se usa para actividad física. Tiene más de 100 modos deportivos.

En carrera, por ejemplo, registra datos como distancia, ritmo, cadencia, frecuencia cardíaca, calorías, altimetría, carga de ejercicio, tiempo de recuperación y VO2 máx. También incorpora mediciones más específicas para quienes buscan mejorar técnica, como equilibrio u oscilación.

El GPS integrado es otro punto importante. Permite salir a correr sin depender del teléfono para registrar la ruta, algo que se agradece si buscas entrenar más liviano. Para recorridos urbanos y sesiones al aire libre, la experiencia es sólida y suficientemente precisa para un usuario que entrena de forma regular.

También incluye mapas, registro de rutas y una función de retorno que puede ser útil para caminatas largas, senderismo o zonas menos conocidas. No convierte al reloj en un dispositivo profesional de montaña, pero sí suma una capa práctica para quienes hacen ejercicio fuera del gimnasio.

La pantalla ayuda mucho en exteriores

Otro aspecto que mejora la experiencia es la pantalla. El Huawei Watch Fit 5 incorpora un panel AMOLED de 1,82 pulgadas, con buena definición, colores vivos y lectura cómoda de notificaciones, menús y métricas.

El brillo máximo de 2.500 nits se nota especialmente al aire libre. Revisar el ritmo, la distancia o la frecuencia cardíaca bajo luz directa no se vuelve una pelea contra la pantalla, algo fundamental para un reloj con foco deportivo.

La interfaz es sencilla y fácil de entender. Desde la pantalla principal se puede acceder a datos de actividad, frecuencia cardíaca, sueño, oxígeno en sangre, entrenamientos y otras funciones. Además, hay varias carátulas disponibles desde la aplicación Huawei Salud.

Salud y sueño: útil para mirar tendencias, no diagnósticos

El reloj permite monitorear frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño, estrés, respiración, temperatura y bienestar emocional. Como siempre ocurre con este tipo de dispositivos, no reemplaza una evaluación médica, pero sí sirve para observar hábitos y tendencias.

El seguimiento del sueño es una de las funciones más útiles para el uso diario. El reloj divide el descanso en sueño ligero, profundo, REM y periodos de vigilia, además de entregar un resumen general desde la aplicación.

También suma herramientas como ejercicios de respiración, resumen de salud y mediciones asociadas al estado emocional. No todas serán indispensables para todos los usuarios, pero refuerzan la idea de un dispositivo pensado para acompañar la rutina completa, no solo los entrenamientos.

Funciones inteligentes: suficientes, pero con límites

Como smartwatch, el Huawei Watch Fit 5 cumple con lo básico y algunas funciones extra. Permite recibir notificaciones, revisar llamadas, contestar desde el reloj, usar alarmas, temporizador, calculadora, brújula, calendario, música y otras herramientas simples.

La opción de responder llamadas desde la muñeca funciona mejor de lo esperado para situaciones puntuales. No es algo que necesariamente usarías todo el tiempo, pero sirve si vas caminando, entrenando o tienes el teléfono lejos.

Eso sí, este no es el reloj ideal para quienes buscan una experiencia tipo Apple Watch o Wear OS, con una tienda de aplicaciones robusta y una integración profunda con servicios de terceros. El Watch Fit 5 funciona mejor como reloj deportivo y de salud con funciones inteligentes, no como un celular en miniatura.

Para usar el reloj se necesita la aplicación Huawei Salud, disponible para Android y iOS. Desde ahí se sincronizan métricas, entrenamientos, sueño, actualizaciones y carátulas.

La aplicación es completa y permite revisar con más detalle todo lo que el reloj registra durante el día. En Android, dependiendo del teléfono, la instalación puede requerir algunos pasos adicionales, pero una vez configurado el reloj, la experiencia se mantiene estable.

Lo mejor del Huawei Watch Fit 5

Diseño muy liviano y cómodo para uso diario.

Buena autonomía, incluso con entrenamientos frecuentes.

Pantalla AMOLED brillante y fácil de leer en exteriores.

GPS integrado para entrenar sin llevar el celular.

Métricas deportivas completas para su categoría.

Más de 100 modos de ejercicio.

Permite contestar llamadas desde el reloj.

Resistencia al agua 5 ATM para natación y actividades en agua poco profunda.

Lo que podría mejorar

No tiene un ecosistema de aplicaciones tan amplio como relojes con Wear OS o Apple Watch.

Varias funciones dependen de Huawei Salud.

El diseño mantiene una línea bastante similar a generaciones anteriores.

No es la mejor opción para quienes buscan un smartwatch “todo en uno”.

Veredicto

El Huawei Watch Fit 5 funciona mejor cuando se entiende como lo que es: un reloj liviano, cómodo y confiable para monitorear actividad física, salud y entrenamientos. Su pantalla es muy buena, la batería cumple y el GPS integrado lo vuelve especialmente atractivo para quienes corren o hacen ejercicio con frecuencia.

No es el smartwatch más completo si se mira desde el ecosistema de aplicaciones o la integración con servicios externos. Pero tampoco parece apuntar a eso. Su valor está en ser práctico, fácil de usar y suficientemente completo para la mayoría de los usuarios que buscan mejorar su seguimiento diario.

Para quienes quieren un reloj para entrenar, dormir con él, revisar notificaciones, contestar alguna llamada y olvidarse del cargador durante varios días, el Huawei Watch Fit 5 es una alternativa muy bien equilibrada.