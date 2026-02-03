Project Genie: Google lanza nueva IA capaz de crear mundos interactivos

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?
Desde la compañía señalaron que "permite a los usuarios experimentar de primera mano las experiencias inmersivas de nuestro modelo de mundo".
Hace algunos días, Google anunció el lanzamiento de Project Genie, su nueva IA que permite a los usuarios crear, explorar y remezclar sus propios mundos interactivos.
“Project Genie es un prototipo de aplicación web con tecnología Genie 3, Nano Banana Pro y Gemini, que permite a los usuarios experimentar de primera mano las experiencias inmersivas de nuestro modelo de mundo“, señalaron desde la compañía.
Detallaron que la propuesta se centra en dar la posibilidad de imaginar y construir escenarios propios, definir personajes y explorar esos entornos de manera dinámica. Los mundos no son estáticos: se van adaptando y expandiendo a medida que la persona interactúa con ellos, permitiendo recorrerlos desde distintas perspectivas y modificar la experiencia.
Además, la plataforma permite reutilizar e reinterpretar mundos ya existentes, ya sea como fuente de inspiración o base para nuevas creaciones: “Puedes explorar mundos seleccionados en la galería o en el icono del aleatorizador para inspirarte, o construir sobre ellos”. Una vez finalizada la experiencia, los usuarios pueden guardar registros visuales de sus recorridos.
Desde Google aclaran que se trata de un prototipo experimental y que el sistema aún presenta limitaciones, como representaciones que pueden “no parecer completamente reales ni adherirse siempre estrictamente a las indicaciones o imágenes, o a la física del mundo real, restricciones en la duración de las experiencias y algunas funciones avanzadas aún en desarrollo.
