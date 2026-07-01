PlayStation dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos desde enero de 2028

Sony Interactive Entertainment anunció que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation a partir de enero de 2028.

Según informó la compañía en el blog oficial de PlayStation, desde esa fecha los nuevos títulos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas únicamente en formato digital.

La empresa explicó que la decisión responde a un cambio en las preferencias de los consumidores y de la industria del entretenimiento, con una mayor inclinación hacia las versiones digitales por sobre los discos físicos.

“Esta es una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, mientras su preferencia general por el medio digital supera significativamente los discos físicos”, señaló la compañía.

PlayStation aclaró que la transición no afectará a los juegos que ya fueron lanzados en formato físico ni a aquellos que se publiquen antes de enero de 2028 con versión en disco.

La empresa también sostuvo que continuará con la venta de juegos nuevos tanto en PlayStation Store como en tiendas, aunque desde la fecha indicada estos estarán disponibles solo en formato digital.

“Seguiremos priorizando nuestros recursos para seguir innovando en cómo los jugadores pueden acceder a juegos y ofrecer elecciones sobre dónde prefieren comprar juegos nuevos”, agregó Sony Interactive Entertainment.