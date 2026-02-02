OpenAI lanza aplicación de Codex para macOS que facilita la automatización de tareas con IA

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?
La nueva interfaz diseñada para ejecutar varios agentes IA a la vez, tareas en paralelo y colaborar con otros sistemas en tareas de larga duración.
La compañía enfocada en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), OpenAI, anunció este lunes el lanzamiento de una aplicación para integrarse en el Codex —asistente de programación basado en IA de OpenAI— de macOS.
“Presentamos la aplicación Codex para macOS, una nueva y potente interfaz diseñada para gestionar sin esfuerzo varios agentes a la vez, ejecutar tareas en paralelo y colaborar con los agentes en tareas de larga duración”, dijeron desde la compañía.
Para que todos los usuarios de ChatGPT tengan acceso a probar esta herramienta, OpenAI anunció que por tiempo limitado, incluirán Codex con ChatGPT Free y Go, y que duplicaron los límites de velocidad en los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu.
La empresa definió esta nueva aplicación como un “centro de mando para agentes“. Los “agentes” son sistemas de software que usan la IA para alcanzar objetivos y completar tareas en lugar de los usuarios.
“Los agentes se ejecutan en subprocesos independientes organizados por proyectos, por lo que puedes cambiar fácilmente de una tarea a otra sin perder el contexto. También permite revisar los cambios del agente en el subproceso, comentar las diferencias e incluso abrirlo en tu editor para realizar cambios manuales” señalaron.
Asimismo, afirmaron que Codex incluye una interfaz dedicada para crear y administrar habilidades, se le puede que utilice habilidades específicas o dejar que las utilice automáticamente en función de la tarea que se esté realizando.
La aplicación incluye una biblioteca de habilidades para herramientas y flujos de trabajo, algunas son:
Además, implementa la automatización para gestionar tareas repetitivas, la generación de informes diarios de lanzamientos, la comprobación de errores y mucho más.
También permite a los desarrolladores elegir entre dos personalidades, un estilo conciso y pragmático y otro más conversacional y empático, sin ningún cambio en las capacidades.
