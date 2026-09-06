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Noticias tech de la semana: Cepillo de dientes con cámara, mandos DualSense del GTA 6 y lo nuevo de Huawei

Por Daniela Pérez

Durante la primera semana de septiembre, el mundo de la tecnología ha estado marcado por importantes anuncios y revelaciones que captaron la atención.

Nuevos lanzamientos tecnológicos se tomaron la escena tanto en Chile como en el mundo y se lanzaron nuevas novedades en materia de inteligencia artificial.

Google y su nuevo modelo de IA para el clima

  • Google presentó WeatherNext 3, un nuevo modelo de inteligencia artificial para predecir el tiempo a nivel global, con mayor resolución y capacidad para incorporar observaciones meteorológicas del mundo real.
  • Una de sus principales novedades es que puede generar un nuevo pronóstico cada hora utilizando datos de satélites geoestacionarios en tiempo real, frente a las actualizaciones cada seis horas de su modelo anterior.
  • WeatherNext 3 también aumenta el nivel de detalle de sus predicciones: alcanza una resolución de hasta 5 kilómetros para variables como temperatura y humedad, lo que Google describe como una imagen meteorológica global aproximadamente cinco veces más detallada que la de WeatherNext 2.
  • El modelo comenzará a integrarse en productos como Google Search, Gemini, Google Maps y Google Earth Engine, mientras que sus datos también estarán disponibles para investigadores, desarrolladores y empresas a través de Google Cloud.

Controles de PS5 edición GTA VI

  • PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada inspirados en la estética de Vice City de Grand Theft Auto VI, uno blanco y otro negro, desarrollados junto a Rockstar Games.
  • Los mandos recrean los ambientes diurno y nocturno de Vice City, con acabados brillantes, colores inspirados en sus atardeceres y luces de neón, además de detalles de palmeras y elementos gráficos de GTA VI.
  • Las preventas comenzarán el 10 de septiembre en mercados seleccionados y los controles llegarán desde el 19 de noviembre, con un precio sugerido de US$84,99 en Estados Unidos y 84,99 euros en Europa. PlayStation aún no confirma su disponibilidad ni precio para Chile.
  • GTA VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S. En PlayStation 5, el juego aprovechará funciones del DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos.

Las novedades de Huawei

  • Huawei presentó su nueva generación de dispositivos, encabezada por la serie HUAWEI WATCH GT 7, con nuevas funciones deportivas, mapas de esquí, planificación de rutas para ciclismo y herramientas de información deportiva apoyadas por IA.
  • El HUAWEI WATCH GT 7 también incorpora un “Resumen de salud”, que reúne distintos indicadores y entrega una puntuación sobre la condición física. El GT 7 Pro suma un diseño con cerámica nanotecnológica y titanio.
  • Entre los nuevos relojes también destaca el HUAWEI WATCH D3, que permite realizar mediciones de presión arterial desde la muñeca y cuenta con certificación médica europea CE-MDR.
  • La compañía además presentó la MatePad Pro de 12 pulgadas, los FreeBuds Neo y la serie de smartphones HUAWEI nova 16s, con funciones centradas en productividad, audio y fotografía de retratos.

Dyson y su cepillo de dientes con cámara e IA

  • Dyson presentó CameraJet, un nuevo cepillo de dientes que incorpora una cámara con IA capaz de detectar los espacios entre los dientes y activar un chorro de enjuague bucal en esas zonas mientras la persona se cepilla.
  • El sistema utiliza una cámara de 100.000 píxeles y aprendizaje automático para identificar y seguir los espacios interdentales en tiempo real, buscando integrar el cepillado y el “hilo dental” en un solo paso, según sostuvo la compañía.
  • El dispositivo incorpora un chorro cónico diseñado para remover la placa de los espacios entre los dientes con menor presión, además de un cabezal de doble cerda y un sistema de oscilación sónica variable para mejorar la limpieza.
  • Dyson asegura que desarrolló CameraJet durante seis años y lo complementó con funciones como una pantalla para guiar el cepillado, un depósito de enjuague bucal y una base que permite recargar el dispositivo rápidamente.

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