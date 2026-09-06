Noticias tech de la semana: Cepillo de dientes con cámara, mandos DualSense del GTA 6 y lo nuevo de Huawei

Durante la primera semana de septiembre, el mundo de la tecnología ha estado marcado por importantes anuncios y revelaciones que captaron la atención.
Nuevos lanzamientos tecnológicos se tomaron la escena tanto en Chile como en el mundo y se lanzaron nuevas novedades en materia de inteligencia artificial.
Google y su nuevo modelo de IA para el clima
- Google presentó WeatherNext 3, un nuevo modelo de inteligencia artificial para predecir el tiempo a nivel global, con mayor resolución y capacidad para incorporar observaciones meteorológicas del mundo real.
- Una de sus principales novedades es que puede generar un nuevo pronóstico cada hora utilizando datos de satélites geoestacionarios en tiempo real, frente a las actualizaciones cada seis horas de su modelo anterior.
- WeatherNext 3 también aumenta el nivel de detalle de sus predicciones: alcanza una resolución de hasta 5 kilómetros para variables como temperatura y humedad, lo que Google describe como una imagen meteorológica global aproximadamente cinco veces más detallada que la de WeatherNext 2.
- El modelo comenzará a integrarse en productos como Google Search, Gemini, Google Maps y Google Earth Engine, mientras que sus datos también estarán disponibles para investigadores, desarrolladores y empresas a través de Google Cloud.
Introducing WeatherNext 3, our most advanced and accurate global weather AI model to date, from @GoogleDeepMind and @GoogleResearch.
This new forecasting model learns directly from real-time observations, and uses raw satellite data to produce a forecast every hour in high… pic.twitter.com/WlljsjiSfy
— News from Google (@NewsFromGoogle) September 3, 2026
Controles de PS5 edición GTA VI
- PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada inspirados en la estética de Vice City de Grand Theft Auto VI, uno blanco y otro negro, desarrollados junto a Rockstar Games.
- Los mandos recrean los ambientes diurno y nocturno de Vice City, con acabados brillantes, colores inspirados en sus atardeceres y luces de neón, además de detalles de palmeras y elementos gráficos de GTA VI.
- Las preventas comenzarán el 10 de septiembre en mercados seleccionados y los controles llegarán desde el 19 de noviembre, con un precio sugerido de US$84,99 en Estados Unidos y 84,99 euros en Europa. PlayStation aún no confirma su disponibilidad ni precio para Chile.
- GTA VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S. En PlayStation 5, el juego aprovechará funciones del DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos.
Dale un vistazo a los controles inalámbricos DualSense de Edición Limitada de Grand Theft Auto VI, inspirados en la inconfundible energía de Vice City. pic.twitter.com/XoMl91BBwn
— PlayStation Latam (@PlayStation_LA) September 3, 2026
Las novedades de Huawei
- Huawei presentó su nueva generación de dispositivos, encabezada por la serie HUAWEI WATCH GT 7, con nuevas funciones deportivas, mapas de esquí, planificación de rutas para ciclismo y herramientas de información deportiva apoyadas por IA.
- El HUAWEI WATCH GT 7 también incorpora un “Resumen de salud”, que reúne distintos indicadores y entrega una puntuación sobre la condición física. El GT 7 Pro suma un diseño con cerámica nanotecnológica y titanio.
- Entre los nuevos relojes también destaca el HUAWEI WATCH D3, que permite realizar mediciones de presión arterial desde la muñeca y cuenta con certificación médica europea CE-MDR.
- La compañía además presentó la MatePad Pro de 12 pulgadas, los FreeBuds Neo y la serie de smartphones HUAWEI nova 16s, con funciones centradas en productividad, audio y fotografía de retratos.
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Dyson y su cepillo de dientes con cámara e IA
- Dyson presentó CameraJet, un nuevo cepillo de dientes que incorpora una cámara con IA capaz de detectar los espacios entre los dientes y activar un chorro de enjuague bucal en esas zonas mientras la persona se cepilla.
- El sistema utiliza una cámara de 100.000 píxeles y aprendizaje automático para identificar y seguir los espacios interdentales en tiempo real, buscando integrar el cepillado y el “hilo dental” en un solo paso, según sostuvo la compañía.
- El dispositivo incorpora un chorro cónico diseñado para remover la placa de los espacios entre los dientes con menor presión, además de un cabezal de doble cerda y un sistema de oscilación sónica variable para mejorar la limpieza.
- Dyson asegura que desarrolló CameraJet durante seis años y lo complementó con funciones como una pantalla para guiar el cepillado, un depósito de enjuague bucal y una base que permite recargar el dispositivo rápidamente.
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