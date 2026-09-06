Noticias tech de la semana: Cepillo de dientes con cámara, mandos DualSense del GTA 6 y lo nuevo de Huawei

Durante la primera semana de septiembre, el mundo de la tecnología ha estado marcado por importantes anuncios y revelaciones que captaron la atención.

Nuevos lanzamientos tecnológicos se tomaron la escena tanto en Chile como en el mundo y se lanzaron nuevas novedades en materia de inteligencia artificial.

Google y su nuevo modelo de IA para el clima

Google presentó WeatherNext 3 , un nuevo modelo de inteligencia artificial para predecir el tiempo a nivel global, con mayor resolución y capacidad para incorporar observaciones meteorológicas del mundo real.

, un nuevo modelo de inteligencia artificial para predecir el tiempo a nivel global, con mayor resolución y capacidad para incorporar observaciones meteorológicas del mundo real. Una de sus principales novedades es que puede generar un nuevo pronóstico cada hora utilizando datos de satélites geoestacionarios en tiempo real, frente a las actualizaciones cada seis horas de su modelo anterior.

utilizando datos de satélites geoestacionarios en tiempo real, frente a las actualizaciones cada seis horas de su modelo anterior. WeatherNext 3 también aumenta el nivel de detalle de sus predicciones: alcanza una resolución de hasta 5 kilómetros para variables como temperatura y humedad, lo que Google describe como una imagen meteorológica global aproximadamente cinco veces más detallada que la de WeatherNext 2.

El modelo comenzará a integrarse en productos como Google Search, Gemini, Google Maps y Google Earth Engine, mientras que sus datos también estarán disponibles para investigadores, desarrolladores y empresas a través de Google Cloud.

Introducing WeatherNext 3, our most advanced and accurate global weather AI model to date, from @GoogleDeepMind and @GoogleResearch. This new forecasting model learns directly from real-time observations, and uses raw satellite data to produce a forecast every hour in high… pic.twitter.com/WlljsjiSfy — News from Google (@NewsFromGoogle) September 3, 2026

Controles de PS5 edición GTA VI

PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada inspirados en la estética de Vice City de Grand Theft Auto VI , uno blanco y otro negro, desarrollados junto a Rockstar Games.

presentó , uno blanco y otro negro, desarrollados junto a Rockstar Games. Los mandos recrean los ambientes diurno y nocturno de Vice City , con acabados brillantes, colores inspirados en sus atardeceres y luces de neón, además de detalles de palmeras y elementos gráficos de GTA VI.

, con acabados brillantes, colores inspirados en sus atardeceres y luces de neón, además de detalles de palmeras y elementos gráficos de GTA VI. Las preventas comenzarán el 10 de septiembre en mercados seleccionados y los controles llegarán desde el 19 de noviembre, con un precio sugerido de US$84,99 en Estados Unidos y 84,99 euros en Europa. PlayStation aún no confirma su disponibilidad ni precio para Chile.

GTA VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S. En PlayStation 5, el juego aprovechará funciones del DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos.

Dale un vistazo a los controles inalámbricos DualSense de Edición Limitada de Grand Theft Auto VI, inspirados en la inconfundible energía de Vice City. pic.twitter.com/XoMl91BBwn — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) September 3, 2026

Las novedades de Huawei

Huawei presentó su nueva generación de dispositivos, encabezada por la serie HUAWEI WATCH GT 7 , con nuevas funciones deportivas, mapas de esquí, planificación de rutas para ciclismo y herramientas de información deportiva apoyadas por IA.

presentó su nueva generación de dispositivos, encabezada por la serie , con nuevas funciones deportivas, mapas de esquí, planificación de rutas para ciclismo y herramientas de información deportiva apoyadas por IA. El HUAWEI WATCH GT 7 también incorpora un “Resumen de salud”, que reúne distintos indicadores y entrega una puntuación sobre la condición física. El GT 7 Pro suma un diseño con cerámica nanotecnológica y titanio.

Entre los nuevos relojes también destaca el HUAWEI WATCH D3 , que permite realizar mediciones de presión arterial desde la muñeca y cuenta con certificación médica europea CE-MDR.

, que permite realizar mediciones de presión arterial desde la muñeca y cuenta con certificación médica europea CE-MDR. La compañía además presentó la MatePad Pro de 12 pulgadas, los FreeBuds Neo y la serie de smartphones HUAWEI nova 16s, con funciones centradas en productividad, audio y fotografía de retratos.

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