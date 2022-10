(EFE) – Nintendo publicó este jueves el primer tráiler de The Super Mario Bros. La Película, una cinta de animación basada en el universo de su exitosa franquicia de videojuegos homónimos, y que cuenta en el doblaje con actores como Chris Pratt, Jack Black y Anya Taylor-Joy.

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos japonesa publicó el vídeo en uno de sus formatos en línea Nintendo Direct, que hizo coincidir con la celebración de la convención de cómics Comic-Con de Nueva York, en las primeras horas de este viernes en Japón.

En el tráiler, de algo más de dos minutos y medio de duración, se puede escuchar por primera vez al actor Chris Pratt en el papel del protagonista, Mario, y a Jack Black como el antagonista, Bowser.

“Siempre he soñado con convertirme en Mario. Pero, como todos los sueños, hacerlo realidad será todo un desafío”, señaló Pratt en un mensaje grabado para su emisión en el Direct, en el que confesaba ser un gran admirador y aficionado a los juegos.

“Pasé horas de mi vida pateando Koopas en la máquina recreativa original de Mario Bros. que había en la lavandería cercana” a su casa de la infancia, contó el actor antes de dar paso a Black, que definió la película como “una experiencia cinematográfica que marcará a los aficionados de Mario para siempre“.

A través de la publicación del vídeo, sus responsables dieron a conocer también un pequeño adelanto de la fecha esperada de estreno en cines, entre marzo y abril del año próximo.

“La semana que viene se completa la animación. Estamos inmersos en el proceso de iluminación y composición de imagen”, sostuvo durante el vídeo Chris Meledandri, productor del estudio de animación estadounidense Illumination, al frente del proyecto.

Las minutos de metraje publicados muestran gran fidelidad con los videojuegos y el compositor de la música para la cinta, Brian Tyler, ha estado trabajando “codo con codo” con el autor de las canciones originales, Koji Kondo, “para incorporar temas clásicos del juego a la banda sonora de la película“, dijo Meledandri.

El mítico diseñador y productor de videojuegos de Nintendo Shigeru Miyamoto, creador del afamado fontanero de sombrero rojo y bigote, sirvió de maestro de ceremonias en el vídeo y dijo que el tiempo se les “pasó volando” mientras decidían cómo reflejar a los personajes y el mundo de Super Mario en esta producción.

Han pasado siete años desde que se planteó el proyecto.

Ésta es la segunda película sobre el popular fontanero. En 1993 se estrenó Super Mario Bros, una cinta protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo que fue un fracaso de taquilla y crítica, pero que posteriormente se convirtió en un filme de culto.

