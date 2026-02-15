Muere Hideki Sato, el “padre del hardware” de Sega y creador de sus consolas legendarias

El expresidente de la compañía japonesa falleció a los 77 años, según informó el medio especializado Beep21. Diseñó desde la SG-1000 hasta la Dreamcast, dejando una huella imborrable en la historia del videojuego.

El mundo de los videojuegos despide a una de sus figuras más influyentes. Hideki Sato, expresidente de Sega y responsable del diseño de hardware de la compañía durante más de tres décadas, falleció este fin de semana a los 77 años.

La noticia fue confirmada por el medio japonés Beep21, que lo recordó como “el padre del hardware de Sega” y destacó que “su emoción y espíritu de desafío permanecerán en la memoria de muchos fans por siempre”.

Legado en la historia del videojuego

Según reportó AS Chile, Sato se incorporó a Sega en 1971 y ocupó la presidencia en funciones entre 2001 y 2003, permaneciendo en la empresa hasta 2008. Lideró el desarrollo de las placas arcade System 1 y de consolas icónicas como la Sega Master System, Mega Drive, Saturn y Dreamcast, así como la primera SG-1000.

Su trabajo definió la identidad técnica de Sega durante la era dorada de los 16 bits y la transición al 3D. La industria despide a un visionario que supo competir con gigantes como Nintendo y Sony, dejando un catálogo de hardware que hoy es objeto de culto.