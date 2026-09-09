Marvel’s Wolverine fija su estreno mundial y confirma evento gratuito para jugarlo antes en Chile

El universo de los videojuegos de superhéroes alista uno de sus hitos más relevantes del año: Marvel’s Wolverine confirmó oficialmente su fecha de arribo al mercado internacional y detalló las instancias en que la comunidad gamer chilena podrá experimentar de primera fuente el título antes de fin de mes.

La producción, desarrollada por el estudio Insomniac Games tras el éxito cosechado con la trilogía de Marvel’s Spider-Man, debutará el próximo 15 de septiembre en exclusiva para las consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. Según detalló el equipo creativo, el lanzamiento presenta un giro narrativo y mecánico orientado a un público maduro, enfocado en las raíces del mutante más icónico de la franquicia.

La entrega sumerge a los jugadores en una trama inédita previa a la conformación de los X-Men, recorriendo locaciones como Canadá, Japón y la isla de Madripoor, donde Logan enfrentará a rivales clásicos como Mystique y Dientes de Sable.

El eje central de la jugabilidad descansará sobre un renovado sistema de combate cuerpo a cuerpo y el denominado sistema de Rabia, creado para reproducir la agresividad, velocidad y regeneración del personaje a través de sus garras de adamantium. Respecto a la identidad que definió esta producción, el desarrollador de Insomniac Games Mike Daly remarcó en declaraciones consignadas por La Tercera que “lo que realmente queríamos era una aventura lineal para un solo jugador, llena de acción e intriga”.

Prueba exclusiva en Chile

En paralelo a la distribución internacional —que incluirá formatos físico y digital, repetición de misiones y modo Fotografía—, el hito tendrá una activación presencial en territorio nacional. El recinto especializado GameClub anunció la transformación de sus instalaciones con motivo del debut global del videojuego, disponiendo estaciones para que la comunidad pueda testear la aventura sin costo en su sede ubicada en Mallplaza Vespucio, en la Región Metropolitana.

La experiencia comunitaria se extenderá entre el 16 y el 28 de septiembre, permitiendo sesiones individuales de 60 minutos en la piel del personaje de Marvel. Desde la organización informaron que, debido a la capacidad limitada de las estaciones de juego, quienes busquen acceder a la prueba gratuita deberán registrarse previamente a través del sitio web oficial de la entidad para coordinar los turnos de 1 hora correspondientes, durante las dos semanas que durará la exhibición.