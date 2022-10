Luego de casi 10 años sin novedades, Konami finalmente anunció el regreso de Silent Hill. La compañía detalló que esta semana se dará a conocer el futuro de la saga.

“En tus inquietos sueños, ¿ves ese pueblo?“. Las últimas actualizaciones de la serie se darán a conocer este miércoles 19 de octubre”, escribieron en la cuenta oficial de Konami.

Luego de la cancelación del Silent Hill de Hideo Kojima, múltiples han sido los rumores y especulaciones respecto al futuro de la popular franquicia que ha permanecido dormida.

Sin embargo, hace unos meses, Christophe Gans, director de la adaptación cinematográfica del juego, anunció que se venían nuevas novedades para la saga. “Estoy trabajando con los creadores originales en Konami y hay varios juegos en desarrollo mientras hablamos“.

“Hay varios equipos con una larga línea de juegos. Ellos revivirán la franquicia. Creo que Konami quedó impresionado con el éxito de los remakes de Resident Evil, esos son juegos excepcionales, evidentemente”, agregó Gans, quien no entregó mayores detalles al respecto.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022