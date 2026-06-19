“Jujutsu Kaisen”: MAPPA revela impactante tráiler de la cuarta temporada del anime

Tras meses de especulación y expectativas entre los fanáticos, Jujutsu Kaisen finalmente mostró sus próximas cartas, ya que, este jueves, estudio MAPPA reveló el primer tráiler de la cuarta temporada del exitoso anime.

La presentación se realizó durante el evento por el 15° aniversario del estudio japonés, donde las primeras imágenes confirmaron que la adaptación continuará con el arco de The Culling Game, una de las etapas más intensas y ambiciosas del manga creado por Gege Akutami.

Aunque el avance dura apenas unos minutos, fue suficiente para encender las redes sociales. El tráiler muestra fragmentos de algunos de los combates más esperados por los seguidores, además de adelantar el regreso de personajes clave y la creciente amenaza que enfrentará Yuji Itadori.

Las imágenes también dejan ver una producción que apuesta por secuencias de acción de gran escala y un tono cada vez más sombrío, en línea con el rumbo que ha tomado la historia desde el incidente de Shibuya, uno de los momentos más impactantes de la serie.

La nueva entrega estará dirigida por Takeru Sato, quien asumirá el rol principal tras haber participado previamente en el equipo creativo de la franquicia. Mientras tanto, parte del equipo responsable de las temporadas anteriores continuará trabajando en áreas clave de la producción.

Pese al entusiasmo generado por el adelanto, MAPPA aún no ha revelado una fecha de estreno para los nuevos episodios. Sin embargo, el primer vistazo fue suficiente para confirmar que el regreso de Jujutsu Kaisen ya está en marcha y que la batalla está lejos de terminar.

Mira el tráiler de la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen