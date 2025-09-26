¿El inicio del fin? La tarjeta SIM pierde espacio en Chile con el iPhone 17 y abre paso definitivo a la eSIM

En Estados Unidos Apple ya había dado el primer paso eliminando la ranura para SIM física en ciertos modelos. Con el iPhone 17, la tendencia se consolida y en Chile las compañías ya ofrecen la alternativa digital.

La tarjeta SIM física comienza de a poco a despedirse de los teléfonos móviles. Con el lanzamiento del iPhone 17, Apple eliminó definitivamente la ranura que por años alojó la pequeña tarjeta en Chile, dejando a la eSIM como único mecanismo para activar líneas.

Desde la interna de Apple aseguran que este cambio responde tanto a razones de seguridad como de diseño, ya que el espacio liberado fue destinado a una batería de mayor capacidad.

En Estados Unidos, la compañía ya había iniciado este camino en 2022, cuando se anunció que los modelos de iPhone vendidos en ese mercado llegarían sin bandeja para SIM física.

En ese entonces, la decisión buscaba acelerar la transición hacia un sistema digital más práctico y seguro, además de responder a tendencias globales en la industria tecnológica.

Ahora, con el iPhone 17, Apple confirma que la eSIM no es solo una opción, sino el estándar que se impondrá en el futuro cercano. Todo apunta a que otros fabricantes de smartphones seguirán este camino, tal como ocurrió con la eliminación del conector de audífonos hace algunos años.

¿Cómo activar la eSIM en Chile?

Las principales operadoras en Chile —Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR— ya ofrecen este servicio. El proceso es simple:

Solicitar la eSIM en la compañía, ya sea de forma presencial o digital.

Escanear con la cámara del teléfono el código QR entregado por la operadora.

Descargar el perfil digital de la línea en el dispositivo.

Activar el servicio de manera inmediata, sin necesidad de tarjeta física.

Ventajas de la eSIM

Mayor seguridad frente al robo: no se puede extraer como una SIM tradicional.

Posibilidad de tener varias líneas en un mismo dispositivo.

Cambio de operador más ágil, sin acudir a una tienda.

Menor uso de plásticos y residuos electrónicos.

En la práctica, la transición ya está en marcha. Los iPhone XR en adelante, la línea Galaxy S20 de Samsung, los Google Pixel y varios modelos de Huawei, Xiaomi y Motorola son compatibles con eSIM. Sin embargo, con el iPhone 17 como referente, es esperable que los próximos lanzamientos lleguen directamente sin ranura para tarjeta SIM.

La pregunta que surge es clara: ¿estamos ante el inicio del fin de la SIM física en Chile? Todo indica que sí, y que la eSIM terminará por consolidarse como la única forma de conectarse a las redes móviles en los próximos años.