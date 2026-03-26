IA en Chile: El 71% de los chilenos ya la utiliza como “amplificador de decisiones” según nuevo estudio

El informe “La Vida con IA en Chile” sostiene que 71% de los chilenos ya ha usado herramientas de inteligencia artificial y que 39% las ocupa con frecuencia. El reporte también asegura que Google sigue siendo la principal puerta de entrada para investigar productos, ahora reforzada por soluciones como Gemini.

La inteligencia artificial (IA) comienza a consolidarse como una herramienta cotidiana en Chile, no solo en tareas de productividad, sino también en procesos de búsqueda, comparación y decisión de compra. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “La Vida con IA en Chile”, elaborado por Google junto a Ipsos.

Según el reporte, 71% de los chilenos ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, mientras que 39% asegura usarlas con frecuencia para apoyar distintas tareas del día a día. El sondeo fue realizado en febrero de 2026 entre mil internautas del país.

Uno de los hallazgos que más interesa al mundo del marketing y el retail apunta al rol que sigue jugando Google en la experiencia del consumidor. De acuerdo con el estudio, 66% de los usuarios utiliza el buscador como punto de partida en la etapa de investigación previa a una compra.

El informe agrega que esa búsqueda inicial ahora se complementa con una capa de inteligencia artificial, especialmente a través de herramientas como Gemini, cuyo ecosistema alcanza 59% de uso entre quienes ya ocupan IA.

Otro de los datos destacados por el reporte apunta a productividad. Según el estudio, los usuarios ahorran en promedio 2,6 horas semanales en tareas de análisis y redacción gracias al uso de estas herramientas, lo que permitiría destinar más tiempo a decisiones de mayor valor.

Desde Google, el director general para la Región Andina, Edgardo Frías, sostuvo que el buscador sigue siendo un espacio de confianza para el descubrimiento de productos, pero que ahora también se posiciona como una fuente de apoyo para tomar decisiones informadas. A su juicio, esto abre una oportunidad para que las empresas aceleren procesos de descubrimiento sin perder de vista la autonomía del usuario.

El estudio también detecta cambios en la forma en que los consumidores evalúan marcas y productos. Según el informe, 53% de los chilenos prefiere marcas que entreguen datos técnicos detallados, mientras que 52% prioriza lo que el producto realmente hace por sobre la historia de la marca al interactuar con inteligencia artificial.

En la misma línea, 42% de los encuestados exige que las respuestas entregadas por IA incluyan enlaces directos que permitan verificar la información antes de concretar una compra. El reporte interpreta esto como una señal de que el consumidor no solo busca rapidez, sino también respaldo verificable.