La IA llega a la gama media: Samsung presenta los nuevos Galaxy A56, A36 y A26

Los anuncios tecnológicos suman y siguen, siendo ahora el turno de Samsung, quienes presentaron los Galaxy A56, Galaxy A36 y Galaxy A26, los nuevos modelos de la serie Galaxy A.

Por primera vez, la serie Galaxy A integra Awesome Intelligence, que incluye las funciones impulsadas por IA que prometen reinventar la creatividad, ofreciendo al mismo tiempo “una mayor durabilidad y longevidad”, así como protecciones de seguridad y privacidad.

TM Roh, Presidente y Director de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics, sostuvo que “la nueva serie marca un paso importante en nuestra misión de llevar la IA a todos, al abrir las increíbles experiencias móviles con IA de Galaxy a más personas en el mundo”.

El líder de la compañía surcoreana detalló que “con estas increíbles nuevas funciones y capacidades, estamos emocionados de desbloquear una creatividad ilimitada en la serie Galaxy A, asegurando al mismo tiempo una experiencia móvil segura, confiable y divertida”.

Desde Samsung detallaron que Awesome Intelligence es la primera experiencia de IA móvil integral disponible exclusivamente en los Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G, brindando a los usuarios “herramientas de IA potentes, divertidas y fáciles de usar”.

Afirmaron que las nuevas funciones de Awesome Intelligence impulsadas por One UI 7 ofrecen “increíbles experiencias de búsqueda y visualización para los usuarios de la serie Galaxy A”, de la mano de herramientas como Object Eraser y Circle to Search, entre otras.

Samsung marks a step forward with AI for everyone by introducing the new #GalaxyA56 5G, #GalaxyA36 5G and #GalaxyA26 5G. #GalaxyAIhttps://t.co/OEXdrzDn0n

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 2, 2025