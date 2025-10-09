Dos estudios chilenos recibirán millonario financiamiento de Google para impulsar sus videojuegos independientes

Niebla Games y Octeto Studios fueron seleccionados entre diez desarrolladoras latinoamericanas que accederán a mentoría y recursos de hasta USD $200 mil para llevar sus proyectos a escala global.

El talento chileno en la industria del videojuego dio un nuevo paso internacional. Los estudios Niebla Games y Octeto Studios fueron seleccionados por Google Play como parte de los diez ganadores de la edición 2025 del Indie Games Fund, un programa que financia y acompaña a desarrolladoras independientes de Latinoamérica.

La iniciativa destinará entre USD $150.000 y USD $200.000 a cada estudio, además de mentoría especializada para acelerar el desarrollo y la proyección global de sus títulos. En total, Google Play comprometió USD $2 millones exclusivamente para proyectos de la región en esta cuarta edición del fondo.

La ceremonia de reconocimiento se realizó en las oficinas de Google Chile, con la presencia de autoridades, representantes de la industria local y parte de los equipos seleccionados.

“Estamos muy orgullosos de seguir fortaleciendo el ecosistema de videojuegos independientes en América Latina. Con esta nueva edición del Indie Games Fund reafirmamos nuestro compromiso de entregar no solo financiamiento, sino también mentoría y acompañamiento especializado”, señaló Daniel Trócoli, Head of Play Partnerships for Games para LATAM.

Esta es la lista de todos los beneficiados y sus juegos respectivos:

Aurecas Games (Brasil) – Space Defense: Idle Tower TD

Bromio (México) – Remnants of the Rift

Cadabra Games (Brasil) – Adore

DevCats Games (Brasil) – A Building Full of Cats 2

Epopeia Games (Brasil) – Gaucho: The Rising of Grassland

Indie Level Studio (Colombia) – Logicubes

Niebla Games (Chile) – Causa, Voices of the Dusk

Octeto Studios (Chile) – Sky Oceans: Wings for Hire

Robi Studios (Argentina) – Blue Fire

Rogue Snail (Brasil) – Hell Clock

Además del aporte económico, Google Play acompañará a los estudios en áreas como negocios y crecimiento, y sus juegos se incorporarán a Play Pass, la plataforma de suscripción que permite llegar a audiencias globales.

Con esta selección, Chile vuelve a figurar como uno de los polos emergentes del desarrollo independiente en la región, con proyectos que buscan competir de igual a igual con grandes actores del sector.