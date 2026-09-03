Galaxy Watch9: Lo que ofrece el nuevo smartwatch de Samsung tras probarlo

(Review) – A fines del pasado julio, Samsung presentó los nuevos modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, afirmando que con ellos se abría una “nueva era de fácil acceso a la información vinculada a la salud“.

TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, sostuvo en ese entonces que estos dispositivos “representan un gran avance en la visión de Samsung sobre la salud“.

“Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un atento compañero de salud, convirtiendo los signos vitales diarios en información proactiva y práctica, y proporcionando alertas oportunas”, agregó.

En CNN Bits probamos el Galaxy Watch9 de 40 mm durante algunos días y estas fueron nuestras impresiones.

Un diseño conocido, pero más cómodo

El Galaxy Watch9 mantiene el diseño de la generación anterior, con una esfera circular rodeada por una caja de contornos cuadrados y esquinas redondeadas. No se trata de un reloj que cambie radicalmente de aspecto respecto de su antecesor, pero el formato resulta sencillo de combinar con el uso cotidiano y las nuevas correas aportan comodidad.

Donde sí encontré una diferencia más evidente fue en la pantalla. El panel Super AMOLED de 1,3 pulgadas se ve nítido y los elementos de la interfaz se distinguen fácilmente, pero lo que más se aprecia en el uso diario es el brillo de hasta 3.000 nits.

El modelo que probé es el de 40 mm, cuyo cuerpo de aluminio alcanza un peso de 31,5 gramos. A esto se suman nuevas correas, más ligeras y flexibles, que, en conjunto con su peso, hacen que llevarlo durante varias horas no resulte incómodo, algo especialmente relevante considerando que buena parte de sus funciones dependen de utilizarlo durante todo el día.

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Un nuevo procesador

El Galaxy Watch9 incorpora la plataforma Snapdragon Wear Elite, una de las principales modificaciones respecto de la generación anterior. El nuevo procesador está acompañado por 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

El cambio se refleja principalmente en la respuesta del sistema. La navegación entre menús, la apertura de aplicaciones y el acceso a las distintas funciones se realizan de manera fluida, mientras que Wear OS 7 se integra con la interfaz One UI 9 de Samsung.

Salud y actividad física

El seguimiento de la salud continúa siendo uno de los ejes del reloj. El sensor BioActive permite registrar la frecuencia cardíaca, realizar electrocardiogramas y efectuar mediciones mediante impedancia bioeléctrica para obtener estimaciones de composición corporal.

El conjunto de sensores se complementa con acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de luz y sensor de temperatura. Estos componentes permiten recopilar información relacionada con movimiento, actividad física y distintas variables utilizadas por las funciones de bienestar.

Entre las nuevas herramientas se encuentran la Puntuación de salud cardiovascular, la Carga cardiovascular diaria y el Índice de condición física. Las tres utilizan los datos registrados por el reloj para entregar una lectura más resumida sobre el estado físico y la respuesta del organismo al ejercicio.

Una autonomía que exige planificación

El modelo de 40 mm incorpora una batería de 390 mAh y este es probablemente el aspecto que más condicionó mi experiencia. Al combinar seguimiento de salud, ejercicio, notificaciones y monitoreo del sueño, la autonomía obliga a considerar la carga prácticamente todos los días.

Para mí, esto resulta especialmente relevante porque una de las principales ventajas de un reloj de este tipo es precisamente poder utilizarlo de manera continua. Si quiero registrar también el sueño, tengo que incorporar un momento para cargarlo durante el día, por lo que la autonomía termina siendo parte importante de la rutina de uso.

El Galaxy Watch9 funciona con teléfonos Android 13 o posteriores, pero la experiencia no es exactamente la misma con todos los dispositivos. Algunas funciones avanzadas de salud están reservadas para teléfonos Samsung, una limitación que se hace más evidente si se quiere aprovechar todo el conjunto de herramientas que ofrece el reloj.

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