Evelyn Matthei califica de “mentira” promesa de condonación del CAE del expresidente Boric: “Era una metáfora”

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó en términos categóricos la antigua promesa presidencial de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), calificándola derechamente como una “mentira” de campaña.

En una entrevista con Radio Pauta, la excarta presidencial de Chile Vamos abordó la compleja situación financiera que arrastra el sistema de financiamiento de la educación superior y las recientes medidas de cobro que ha implementado la Tesorería General de la República (TGR) mediante la retención de devoluciones de impuestos y el embargo de cuentas bancarias.

Durante la conversación, Matthei recordó el impacto que tuvieron las expectativas generadas en los deudores durante la campaña del exmandatario Gabriel Boric, señalando que la promesa de condonación motivó a muchos usuarios a suspender sus pagos mensuales. “De hecho, hubo una promesa del expresidente Boric de que se iba a condonar. Entonces, claro, mucha gente dijo ‘bueno, ¿para qué sigo pagando?’. Ahora, esa promesa era una metáfora, ¿no? (…) Porque obviamente que era imposible”, fustigó la jefa comunal.

Para sustentar su postura, la alcaldesa diferenció el volumen de la deuda acumulada de aquella que ya se encuentra vencida y en etapa de cobranza activa por parte de las instituciones bancarias y el Estado, calificando la deuda total como un monto fiscalmente inabordable. “Cuatro mil millones de dólares es la deuda que ya venció y que no pagaron. Pero todavía hay una deuda enorme de gente a la cual todavía no le están cobrando, pero que sí ha tenido el crédito. Así que es una cantidad impagable. Así que esa fue una promesa de campaña que era… que él debió haber sabido, cuando lo dijo, que era imposible de cumplir. Y esas son el tipo de promesas políticas que en realidad son mentiras”, sentió la autoridad de Providencia.

Además del debate político sobre la morosidad, Matthei expresó su preocupación por el impacto social y los criterios aplicados en los procedimientos de cobranza judicial ejecutados en contra de los profesionales egresados. Si bien manifestó estar de acuerdo con que se exija el cumplimiento de los compromisos financieros a quienes tienen la capacidad económica de hacerlo, cuestionó la rigidez de las medidas que terminan por desbancarizar a los deudores más vulnerables.

“Se le habría cobrado incluso a gente que gana mucho menos de tres millones y medio. Y eso ya es un tema que habrá que mirar, habrá que ver en los próximos días. Habrá que ver también si es razonable dejar a una persona en cero, vaciarle la cuenta completa. Así que estoy de acuerdo con que se cobre, pero hay que ver cómo se está haciendo”, concluyó la alcaldesa, advirtiendo que este tipo de desilusiones programáticas deterioran la confianza de la ciudadanía hacia la clase política en general.