Columna de Mario Saavedra | La manzana picada por un gusano: El gran mito del blindaje y el ataque “DarkSword”

Por CNN Chile 23.03.2026 / 13:00 Compartir

El discurso de Silicon Valley es tan efectivo como caro. Te justifican cobrarte el pie de un departamento por un rectángulo de titanio porque afirman que estás pagando "privacidad y seguridad". Es el gran argumento de venta de la marca. Te endeudas a incontables cuotas precio contado bajo la ilusión de que estás comprando una caja fuerte suiza impenetrable que dejará afuera a todos los males de la red.