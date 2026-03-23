Columna de Mario Saavedra | La manzana picada por un gusano: El gran mito del blindaje y el ataque “DarkSword”
Por CNN Chile
23.03.2026 / 13:00
El discurso de Silicon Valley es tan efectivo como caro. Te justifican cobrarte el pie de un departamento por un rectángulo de titanio porque afirman que estás pagando "privacidad y seguridad". Es el gran argumento de venta de la marca. Te endeudas a incontables cuotas precio contado bajo la ilusión de que estás comprando una caja fuerte suiza impenetrable que dejará afuera a todos los males de la red.
Llegamos a fines de marzo de 2026. A estas alturas, el bolsillo ya no da más, está pidiendo clemencia y la paciencia digital se nos agota a todos. Pero si hay algo que el usuario promedio defiende con más fervor que su equipo de fútbol o el asado del domingo es su celular. Y si ese celular tiene una manzana mordida detrás, la defensa se vuelve casi religiosa. Nos han vendido durante años la idea de que tener ese logo es como contratar un guardaespaldas cibernético privado que te cuida las 24 horas.
El discurso de Silicon Valley es tan efectivo como caro. Te justifican cobrarte el pie de un departamento por un rectángulo de titanio porque afirman que estás pagando “privacidad y seguridad”. Es el gran argumento de venta de la marca. Te endeudas a incontables cuotas precio contado bajo la ilusión de que estás comprando una caja fuerte suiza impenetrable que dejará afuera a todos los males de la red.
Pero la realidad, como siempre, nos acaba de dar un portazo en la cara.
Esta semana las alarmas del mundo tecnológico están sonando fuerte por “DarkSword”. No es el nombre de una banda de metal mala, sino una vulnerabilidad crítica, un ataque de “cero clics” que ya está circulando en estado salvaje y que pone en riesgo a cientos de millones de dispositivos.
¿Qué significa “cero clics”? Que ya no necesitas ser el incauto que aprieta un enlace dudoso en un SMS avisando de un paquete retenido o que te ganaste un premio. El ataque entra de forma totalmente invisible. Tu teléfono puede estar bloqueado y cargándose tranquilamente en tu velador, mientras un grupo de piratas informáticos a diez mil kilómetros entra a tu sistema como si tuviera las llaves de tu casa. Te pueden vaciar la cuenta de tu banco sin que la pantalla de tu flamante dispositivo siquiera se encienda.
Aquí es donde la ironía alcanza niveles estratosféricos. Compras el equipo más caro del mercado para proteger tus fotos, tus correos y tus aplicaciones bancarias jurando que tu inversión te hace invulnerable. Y resulta que esa bóveda de titanio de grado aeroespacial tiene la puerta trasera hecha de cartón piedra. La marca, por supuesto, ya mandó el parche de seguridad de urgencia pidiendo a todos que actualicen el sistema operativo y cruzando los dedos para que no sea demasiado tarde. Pero el daño a la narrativa de marketing ya está hecho.
El mito de la manzana blindada se cayó a pedazos. Pagar el pie de un auto usado por un teléfono no te compra inmunidad, solo te compra estatus social y una falsa sensación de tranquilidad.
Ahora, no se confundan: a pesar de este desastre, yo sigo manteniendo mi acérrima preferencia por la manzana. Antes muerto que con un Android. Porque seamos honestos: Android sigue siendo un colador vulnerable comparado con esto. Que te hackeen el iPhone es un evento noticioso global; que te hackeen un Android es simplemente un martes cualquiera. Al menos aquí, cuando nos vulneran, lo hacen con elegancia, exclusividad y cobrándote el triple por el privilegio.
La moraleja final sigue siendo la misma: no hay sistema 100% seguro en este planeta. Si está conectado a internet, es hackeable, punto. El mejor antivirus sigue siendo el sentido común, aunque ese no se vende en la App Store ni viene incluido en la caja.