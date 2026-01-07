Los anuncios de ASUS ROG en la CES 2026: Lentes gaming de realidad aumentada, un notebook en colaboración con Hideo Kojima y más

La marca también presentó un notebook gamer con doble pantalla táctil y monitores, entre otros productos, en el evento de tecnología desarrollado en Las Vegas.

En el CES (Consumer Electronics Show) que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos, ASUS Republic of Gamers (ROG) presentó una serie de nuevos productos, tales como unos lentes gaming y notebook con doble pantalla.

Uno de los anuncios más destacados fue la ROG Zephyrus Duo, definida por la compañía como el primer notebook gamer de 16 pulgadas con doble pantalla del mundo. El equipo incorpora una configuración de doble pantalla táctil 3K OLED con tasa de refresco de 120 Hz, pensada tanto para gaming como para multitarea avanzada y creación de contenido.

“Esta máquina está impulsada por el procesador Intel más reciente y hasta una GPU para laptops NVIDIA GeForce RTX 5090, permitiéndole manejar con facilidad juegos AAA exigentes y cargas de trabajo de IA pesadas. La Zephyrus Duo habilita cinco modos de operación diseñados para adaptarse a cualquier escenario de uso”, detallaron.

Otro de los focos principales fue la colaboración entre ROG y Kojima Productions, la ROG Flow Z13-KJP, un dispositivo 2-en-1 inspirado en el universo creativo de Hideo Kojima. Este es descrito como combinación entre consola, tablet creativa, estación de trabajo y notebook ultraportátil, impulsada por un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 con gráficos Radeon.

ASUS ROG también anunció su entrada al segmento de lentes de realidad aumentada para gaming con los ROG XREAL R1. La empresa asegura que se trata de los primeros lentes AR Micro-OLED de 240 Hz, capaces de proyectar una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas y con sonido espacial desarrollado por la conocida Bose.

“Cualquier gamer puede beneficiarse de un espacio de pantalla adicional, pero no todos tienen el espacio físico para aprovecharlo, especialmente si juegan fuera de casa. Con las gafas gaming ROG XREAL R1, estas preocupaciones son cosa del pasado. Simplemente ponte estas gafas y verás la pantalla gaming de tus sueños”, señalaron.

Otros productos presentados