Youtuber chileno conmueve al apoyar a pequeños locales con propinas de hasta 200%

La iniciativa del creador de contenido generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron el impacto positivo de su gesto en pequeños emprendimientos gastronómicos que enfrentan jornadas completas sin clientela.

El creador de contenido chileno Leo Bascuñán generó amplia atención en redes sociales tras publicar un video en el que recorre distintos locales de comida con escasa clientela, a los que decidió apoyar entregando propinas que alcanzan el 200% del valor consumido.

En el registro, que acumula miles de visualizaciones, Bascuñán explica que su objetivo es visibilizar el esfuerzo de pequeños emprendedores que atraviesan momentos complejos debido a la baja afluencia de público.

Para ello visitó restaurantes y cocinerías que se encontraban completamente vacíos, donde consumió sus especialidades y luego sorprendió a los dueños con propinas muy por sobre lo habitual.

El recorrido comenzó en una pizzería de Talca. Allí destacó la calidad del producto y entregó una propina equivalente al doble del valor de la cuenta, lo que emocionó a los dueños del local.

Posteriormente, visitó una cocinería familiar en el centro de la ciudad, donde probó colaciones caseras y volvió a repetir el gesto, esta vez con un 100% de propina. La dueña relató que el negocio es atendido por sus propietarios y que las recetas provienen de su abuela, un detalle que Bascuñán destacó en el registro.

La última parada del recorrido fue un restaurante italiano en un pequeño pueblo turístico, donde mostró la baja concurrencia a la hora de almuerzo y probó platos tradicionales preparados al estilo casero.

El creador de contenido, que se acerca a los 600 mil suscriptores, señaló que la iniciativa busca incentivar a su comunidad a apoyar a comercios locales y demostrar que muchos de ellos ofrecen productos de calidad pese a la falta de visibilidad.