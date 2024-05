"Yo fui abducido...En serio": La experiencia paranormal que relató el senador Bianchi

“Yo fui abducido…En serio”.

El que habla es el senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi. El parlamentario, en el marco de su participación en el programa Not News de Vía X reveló una anécdota, hasta ahora, desconocida que involucra a supuestos seres de otro planeta.

Bianchi, ante la atenta mirada de los panelistas y del conductor del programa, Nicolás Larraín, relató lo que le habría ocurrido en 2012: “Venía camino de Natales a Punta Arenas. Se me acerca una luz que giraba grande, un platillo. Se me apaga, se me apaga el vehículo”.

“Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante”, continúo.

“Y después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona (…) pero tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y de los ojos. Y me regalaron… Llegó una persona, me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho”, complementó.

Pero, según el legislador magallánico, el hecho paranormal no quedó ahí, sino que continúo tiempo después.

“Llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles. Y me dijo usted tiene que difundir el mensaje. Y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA. Los trajo ahí. Y él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido seducido, me traía esos documentos. Documentos que todavía los tengo…”, cerró.