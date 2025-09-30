Xbox, Comerccaca y La Teta: Los pueblos latinoamericanos con los nombres más raros

Esa riqueza se muestra no solo en la cultura, sus comidas o sus pueblos, también se ve en los nombres que le ponen a localidades y sectores.

Latinoamérica es un territorio con amplia cultura y tradiciones varias. Pero también es una tierra de gente trabajadora, esforzada y con un sentido del lenguaje único.

Esa riqueza se muestra no solo en la cultura, sus comidas o sus pueblos, también se ve en los nombres que le ponen a localidades y sectores.

Por ejemplo, sabía usted que en México existe una localidad llamada XBox, sí, como la consola de videojuegos, pero no tiene nada qué ver con ella. Un sector emplazado en la provincia del Yucatán y en donde viven poco más de 200 personas.

Como ese hay muchos ejemplos más. En Perú encontramos a Comerccaca, mientras que en República Dominicana podemos ir a La Teta.

Chile no se queda atrás. Nuestro país tiene una gran cultura de nombres curiosos. Por ejemplo, Peor es Nada o Purgatorio. También podemos visitar Hospital, Entre Piernas y Mississippi.

Nombres para todos los gustos.