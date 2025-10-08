Un “Jardín de Sanación” impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

En el marco de la tercera edición de Terapia de Hogar 2025, Easy junto a colaboradores, proveedores y voluntarios transformaron un patio en desuso en un espacio de reflexión y armonía para niños con cáncer y sus familias.

La Fundación Nuestros Hijos, con más de tres décadas acompañando a niños, niñas y adolescentes con cáncer, sumó este año un nuevo espacio pensado para la sanación emocional de las familias. Se trata del “Jardín Capullo”, un lugar diseñado para entregar paz, armonía y energía positiva.

El proyecto nace como parte de la tercera edición de Terapia de Hogar 2025, iniciativa de Easy que busca inspirar y acompañar la transformación de espacios, llevando la calidez del hogar a organizaciones que apoyan a comunidades en situación de vulnerabilidad.

El patio donde se levantó el jardín carecía de condiciones para ser habitado. Hoy, gracias al trabajo colaborativo, se convirtió en un espacio reflexivo y alegre, pensado para que las familias vivan procesos de introspección más positivos en todas las etapas de la enfermedad.

La iniciativa contó con la participación de la fundación 7 Sueños, que se involucraron no solo en la entrega de materiales, sino también en el despliegue de voluntariado, un capital humano considerado esencial para este tipo de intervenciones.

Para los colaboradores de Easy y de las empresas proveedoras —entre ellas Anasac, Armony, Vivero Pocochay y Cementos Bío Bío—, la experiencia fue profundamente significativa. “Me llena el alma poder aportar de esta manera”, comentó uno de los voluntarios.

Durante la inauguración, los asistentes recorrieron el “Jardín Capullo”, un espacio que también busca ser un faro de luz y memoria. Allí se instalaron placas conmemorativas que recuerdan a los niños que pasaron por la fundación en los últimos años, generando un rincón de recuerdo y homenaje.

¿Qué es Terapia de Hogar?

Terapia de Hogar ha ido consolidándose como el movimiento de hogar más grande de Chile. Su propósito es claro: transformar espacios para transformar vidas, y convocar a una red de colaboradores, expertos y proveedores en torno a un mismo objetivo solidario.

En Easy explican que el movimiento nace de la convicción de que en Chile hay más casas que hogares. Desde esa premisa, se busca recuperar la calidez y la sensación de refugio que entrega un hogar, mejorando tanto los espacios como la vida de quienes los habitan.

Bajo esa lógica, el trabajo en la Fundación Nuestros Hijos se convirtió en un ejemplo de cómo la colaboración puede dejar huellas duraderas.

El llamado final de la jornada fue a pensar en qué se puede hacer por los demás hoy, invitando a continuar construyendo cadenas de solidaridad que hagan de cada espacio un lugar de sanación y esperanza.

