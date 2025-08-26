Tendencias comercial

Tras polémico comercial de Sydney Sweeney: Katseye vuelve viral un anuncio de “jeans” de GAP

26.08.2025 / 16:22

Con un mensaje centrado en la autoexpresión, la diversidad y el poder colectivo, la marca retoma una fórmula que ha definido su identidad publicitaria durante décadas, esquivando la polémica que ha salpicado a otros competidores y conectando con nuevas audiencias sin perder su esencia.

(CNN) — Katseye y Gap nos están dando algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul.

En una nueva campaña publicitaria, titulada “Better in Denim”, Gap recurre a una fórmula probada y verdadera para la compañía de ropa: una canción exitosa, un baile contagioso y “jeans” azules.

El anuncio parece hecho a medida para la generación TikTok, con la participación del grupo femenino global Katseye, que interpreta una coreografía de Robbie Blue al ritmo de la canción de Kelis de 2003, “Milkshake”.

“Esto son ‘jeans’ como tú los defines. Tu individualidad. Tu autoexpresión”, dice la descripción del anuncio. “Tu estilo. Poderosa por ti misma. Aún mejor juntas”.

La diversidad, el baile y la moda han ayudado a que el anuncio se vuelva viral en un momento en que se debate cómo las empresas se relacionan con su base de clientes.

Tal fue el caso hace unas semanas, cuando American Eagle lanzó una campaña con la actriz Sydney Sweeney en la que los juegos de palabras sobre “jeans” y “genes” parecieron a algunos una referencia a la eugenesia y desataron un debate social sobre la cultura de la cancelación y lo que significa ser estadounidense.

Gap parece haber evitado la controversia manteniéndose fiel a un enfoque que ha utilizado en anuncios similares durante casi 30 años, muchos de los cuales han presentado a actores y artistas –como Katseye– que están viviendo un momento cultural.

Revisa a continuación el comercial:

