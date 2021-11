El empresario Jeff Bezos le ofreció a Tom Hanks un viaje al espacio en su cohete Blue Origin, pero con un costo.

En su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, el actor confirmó que Bezos le había hecho la oferta, pero con la condición que si aceptaba, esperaban que él pagara el viaje.

“Pues sí, siempre y cuando pague. Cuesta como US$ 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy, pero no voy a pagar US$ 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo”, afirmó el actor.

Hanks, que apareció para promocionar su nueva película Finch, imitó el movimiento de un cohete mientras estaba en su silla, bromeando que “no necesito gastar US$ 28 millones para hacer eso“.

Finalmente, su puesto en la nave Blue Origin fue ocupado por su par William Shatner, quien quedó maravillado por la experiencia.

“Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida“, señaló en su momento el actor de 90 años.