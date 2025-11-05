Tetra Pak impulsa revolución sostenible en la industria láctea durante cumbre mundial en Chile

La compañía global presentó innovaciones clave para reducir la huella ambiental y desarrollar el "envase más sostenible del mundo", eliminando el aluminio y aumentando materiales renovables hasta en un 88%.

En el World Dairy Summit 2025, realizado por primera vez en Latinoamérica en Santiago de Chile, Tetra Pak reafirmó su compromiso con la transformación sostenible de la industria láctea global. La compañía, patrocinadora de los IDF Dairy Innovation Awards, destacó que “sin innovación, no hay motor de crecimiento”, según afirmó Alejandro Chan, director General de Tetra Pak Cono Sur.

El ejecutivo enfatizó que la industria evoluciona hacia formulaciones de alto valor nutricional que exigen procesos más sofisticados y eficientes.

Hacia el envase del futuro

Tetra Pak avanza en el desarrollo del “envase más sostenible del mundo”, eliminando progresivamente el aluminio para reemplazarlo por barreras de papel que mantienen la inocuidad alimentaria.

“En nuestra región los materiales renovables ya alcanzan hasta un 88% del contenido del envase“, explicó Chan, proyectando superar el 90% en el corto plazo. Guillermo Yáñez, Country Manager de Tetra Pak Chile, añadió que el sistema está diseñado para generar eficiencia desde el transporte hasta el procesamiento, minimizando la huella ambiental completa de la cadena de valor.

La compañía anticipa que contar con un perfil ambiental sólido será cada vez más indispensable para operar en mercados globales, especialmente con el crecimiento de demandas de alimentos funcionales para poblaciones que envejecen.