Tere Paneque cuestiona misión espacial femenina de Blue Origin: “No todo vale en el sueño de alcanzar las estrellas”

La reconocida divulgadora científica expresó en sus redes sociales su visión crítica sobre la reciente misión espacial femenina de Blue Origin, en la que participó la cantante Katy Perry. Sobre el evento, afirmó: “Esto no ha sido un viaje para todas las mujeres, ni representa que se abra una puerta para nosotras en la exploración espacial”.

Teresa Paneque, PhD en Astronomía y reconocida divulgadora científica, se refirió a la misión de turismo espacial de Blue Origin, realizada el lunes 14 de abril en el oeste de Texas.

A través de sus historias de Instagram, expresó su postura respecto a este tipo de iniciativas: “Me cargan los viajes de exploración espacial de los multimillonarios, los detesto. Me carga que sean espectáculos para los medios y digan ‘oye, subimos una tripulación de mujeres’, cuando realmente esas personas no están abriendo espacios para las mujeres. Cualquier mujer o persona no puede llegar y subir al espacio”.

Desde su perspectiva, estas misiones están orientadas a probar tecnología que probablemente beneficiará económicamente a sus promotores, quienes —según planteó— “se niegan a pagar impuestos y arreglar las cosas sobre el planeta Tierra”. En esa línea, enfatizó: “La solución no está en el espacio ni en hacer viajes turísticos, sino en redistribuir la riqueza y hacer que tengamos condiciones dignas en el planeta”.

“No tenemos nada que celebrar”

Más tarde, en una publicación en su cuenta de Instagram, agregó: “Quizás mi mirada es pesimista, pero siento que es importante separar cuándo se realizan acciones representativas reales, que implican que efectivamente se abren puertas y más gente puede acceder a las oportunidades, o cuándo se maquilla una situación para beneficio individual. Vivimos en momentos de caos. Hay que ser críticos y ver el fondo de a quiénes celebramos, porque no todo vale en el sueño de alcanzar las estrellas”.

En un reel publicado también en su perfil, expuso: “La empresa del billonario Jeff Bezos, Blue Origin, acaba de hacer un viaje al espacio tripulado 100% por mujeres. Y con portadas como estas, diciendo que representaban a todas las mujeres, pensarías que científicas y astrónomas como yo estaríamos felices y celebrando esto con bombos y platillos. Pero no tenemos nada que celebrar”.

“Esto no ha sido un viaje para todas las mujeres ni representa que se abra una puerta para nosotras en la exploración espacial. Esto ha sido una campaña de marketing. Y no tiene nada que ver con estas seis mujeres, que dentro de sus áreas son maravillosas. En particular destaco a Amanda, que es astronauta, astrónoma y activista por los derechos de las mujeres”, puntualizó.

“Las ciencias del espacio son mucho más que solo exploración espacial”

Luego, cuestionó el contexto político detrás de estas iniciativas, apuntando directamente al rol de Bezos: “Tiene todo que ver con Jeff Bezos, que es quien lleva Blue Origin, y una persona que, al contrario de preocuparse por los derechos de las mujeres, ha estado apoyando una administración que durante las últimas semanas ha estado cortando e invisibilizando a las mujeres que trabajan en la exploración espacial”.

Entre los ejemplos que citó, mencionó la eliminación o modificación de biografías de mujeres célebres en las ciencias, como la astrónoma Vera Rubin, así como la marcha atrás de compromisos previamente asumidos, como el de llevar a la primera mujer y persona de color a la Luna por parte de la NASA.

“Al final del día, quienes están aquí —con más o menos mérito— fueron elegidas a dedo por un empresario multimillonario que pretende con su empresa generar un modelo de negocio, un emprendimiento que permita que quienes tengan dinero puedan pagar el alto costo de subir y bajar por unos minutos al espacio. Y esto tampoco nos sale gratis a quienes nos quedamos en la Tierra, porque estos viajes tienen un alto costo medioambiental, afectando sobre todo las capas más altas de la atmósfera, como la capa de ozono”, remarcó.

Y concluyó con una reflexión: “Las ciencias del espacio son mucho más que solo exploración espacial, y siempre las vamos a apoyar cuando la meta sea avanzar juntos como humanidad, no solamente para beneficios de quienes más tienen. Porque además, el costo lo pagamos todos y todas. Y si nos interesa que haya más mujeres en estos lugares y que haya mayor representatividad, eso tiene que ir apoyado por políticas públicas, no simplemente por campañas de marketing porque se ve bonito”.