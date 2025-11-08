Talca vuelve a intentar sorprender con un completo gigante: Pesa 2 kilos, 8 vienesas y 1 kilo de palta

Hace un par de meses, sufrieron burlas por su intento de hacer el completo más grande del mundo, que era una fila de completos. Pero parece que ahora sí se está acercando a lograr dicha hazaña.

Talca tierra de completos. De eso no hay duda. La tierra que dio origen a los famosos completos mojados siempre ha intentado innovar o marcar la diferencia con este rico alimento.

Hace un par de meses, sufrieron burlas por su intento de hacer el completo más grande del mundo, que era una fila de completos. Pero parece que ahora sí se está acercando a lograr dicha hazaña.

Y esto porque un local de la capital del Maule está ofreciendo un completo de grandes magnitudes.

Se trata de un completo gigante de 2 kilos, que en su interior lleva 8 vienesas y cuenta con casi 1 kilo de palta.

¿Sientes que eres capaz de comerlo? Entonces, deberás viajar a Talca para intentar superar este nuevo desafío.