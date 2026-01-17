Tendencias barrio bellavista

Streamer estadounidense sufre robo de celular durante transmisión en vivo en Barrio Bellavista

Por CNN Chile

17.01.2026 / 19:32

El streamer estadounidense MikeSmallsJr fue víctima de un robo mientras realizaba un recorrido nocturno por el Barrio Bellavista. Tras el hecho, continúa su estadía en el país, visitando diversos lugares.

En el marco de su visita a Chile, el streamer estadounidense MikeSmallsJr sufrió un robo mientras transmitía en vivo su recorrido por la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió durante la noche en el Barrio Bellavista, cuando el creador de contenido caminaba por la vía pública realizando una transmisión en directo. En ese contexto, un sujeto se le acercó y, tras intercambiar algunas palabras, le arrebató su teléfono celular.

Posteriormente, MikeSmallsJr intentó seguir al individuo para recuperar el dispositivo. No obstante, en el registro audiovisual se observa que presuntamente fue obstaculizado por personas que se encontraban en el lugar, lo que provocó que cayera al suelo.

Finalmente, el hombre logró huir con el celular.

Pese a lo ocurrido, el streamer continúa recorriendo la ciudad y realizando transmisiones en vivo.

El video contiene imágenes sensibles. El registro muestra el momento en que el streamer estadounidense sufre el robo de su teléfono celular mientras transmitía en vivo.

