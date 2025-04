Stephanie Vaquer sigue sumando triunfos en WWE y es elegida “revelación del año” en los Slammy Awards

La chilena Stephanie Vaquer continúa dejando huella en la lucha libre internacional.

En la reciente edición de los prestigiosos Slammy Awards de WWE, la luchadora fue reconocida como la “Revelación del Año”, distinción que consolida su meteórico ascenso desde su llegada a la empresa estadounidense.

Con un estilo agresivo y una técnica refinada, Vaquer se ha convertido en una de las figuras más comentadas del circuito femenino, destacando por sus intensos combates y su carisma tanto dentro como fuera del ring.

En una reñida categoría, la chilena se impuso a nombres de alto perfil como Bron Breakker, Tiffany Stratton y Jacob Fatu, ganándose la ovación del público y el reconocimiento de sus colegas.

“Gracias mi raza por apoyarme siempre”, expresó emocionada al recibir el galardón.

Con este premio, Stephanie Vaquer reafirma su lugar como una de las grandes promesas de WWE y una representante destacada del talento latino en la lucha libre mundial.

The Slammy Award for Breakout Superstar of the Year goes to…

🏆 @Steph_Vaquer pic.twitter.com/D8wJQUC77d

— WWE (@WWE) April 20, 2025