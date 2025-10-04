Tendencias tiktok

“Soy rusa y tengo frío en Chile”: Influencer explica por qué sufre más por el clima acá que en su país natal

Por CNN Chile

04.10.2025 / 13:10

La extranjera residente en el país señaló que la nieve podría ser un factor clave para que en Rusia pase menos frío que en Sudamérica.

La rusa y creadora de contenido del canal de TikTok @rusitaenchile, subió un video en el comenta por qué pasa más frío en Chile que en su natal Rusia.

En el registro, comenta que “no me crees, pero es verdad. Soy rusa y yo tengo frío en Chile con solo 5 grados. Yo crecí con -20 grados y estaba súper bien, podría ir a pasear y no pasaba nada. Pero aquí, yo me convierto en un cubito de hielo”.

Posteriormente, explicó que “en Rusia el frío es seco y también tenemos nieve. Y la nieve no es solo “bonita”, la nieve es aislante. Actúa como un abrigo para la tierra. Guarda calor, bloquea el viento y refleja la luz. Es como un plumón, pero un plumón de la naturaleza”.

“¿Y qué pasa en Chile? Cero nieve, el suelo está mojado, las paredes son súper delgadas, los fríos están por todos lados y parece que vives en una caja de cartón”, añadió.

Finalmente, acotó que “yo ya acepté que en Chile, el frío me ganó”.

Puedes ver el video completo a continuación:

@rusitaenchile En Rusia, aunque hay nieve en invierno, no hace tanto frío dentro de las casas como muchos piensan. La nieve actúa como un aislante térmico, como una frazada natural: atrapa el calor y lo mantiene dentro, porque el aire atrapado en la nieve no conduce bien el frío. Además, en casi todas las ciudades hay calefacción central: las cañerías llevan agua caliente a los radiadores en cada casa durante todo el invierno. Y también muchas personas tienen calefacción propia, como calderas a gas o estufas eléctricas, que pueden prender cuando quieran. ¡Así que adentro de la casa hace calor todo el invierno! #RusaEnChile #HaceFríoEnChile #ChoqueCultural #HumorChileno #ParaTi ♬ оригинальный звук – Anastasiia

