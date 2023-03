Shakira fue captada llorando tras conversar con una fanática en una conocida tienda de golosinas en Nueva York.

La intérprete de Hips Don’t Lie y Te felicito se emocionó hasta las lágrimas mientras hablaba sobre un tema del que hasta ahora se desconoce, con una persona.

Más tarde, la cantante colombiana fue fotografiada cuando asistió a un juego de los New York Islanders, el equipo local de hockey sobre hielo.

#Shakira went to an M&Ms store in New York after her performance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. She was seen moved in the store while talking to a fan. 1/2 pic.twitter.com/B7XejGlixH

— KevinPrt44 (@KevinPrt44) March 11, 2023