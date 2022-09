(CNN Español) — La cantante colombiana Shakira habló públicamente por primera vez de su separación del futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo una relación de 12 años.

Shakira, que anunció junto a Piqué su separación en junio de este año, habló en exclusiva con la revista ELLE España sobre diversos temas, desde la nueva música que está en puerta y el final de su relación hasta los problemas con la justicia española.

En la entrevista, la cantante tocó varios puntos relacionados con la separación, entre los que destacó el mal trato de la información que, según ella, ha llevado a cabo la prensa respecto al tema.

Criticó que ni ella ni sus hijos Milan y Sasha pueden salir a dar un paseo normal al parque como familia porque siempre hay paparazzis “acampando” frente a su casa.

La separación “ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, comentó Shakira a ELLE España.

La colombiana recalcó que ha intentado ocultar la situación frente a sus hijos para protegerlos. Sin embargo, dijo, “en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.

Aunado a ello, reprobó el manejo específico que se le ha dado a la separación, pues señaló que en los medios se vulgarizó la relación que tenía con Piqué.

“Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”, aseguró a ELLE España.

“Las mujeres somos resilientes”

Sin dar detalles de por qué terminaron, Shakira dijo que, sin importar cómo quedaran las cosas con él, Piqué seguiría siendo el padre de sus hijos y que buscarán lo mejor para ellos en el tema de la custodia.

Asimismo, calificó lo que ha pasado este año como “probablemente la etapa más oscura de mi vida”: enfrenta un caso por presunto fraude fiscal contra la justicia española, la cual pide más de 8 años de prisión (ella niega todas las acusaciones y dijo a ELLE que ir a juicio es “una cuestión de principios”); su padre, quien es uno de sus mayores apoyos emocionales, ha sufrido caídas que le provocaron un hematoma y fracturas; y, además, la separación de Piqué y la situación que sufren sus hijos por este hecho.

“Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata (…). Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, recordó Shakira.

Aseguró que, además de sus hijos, su padre, familia, amigos y colegas, la música también ha sido un gran apoyo para ella en estos momentos, y agregó que ya tiene nuevo álbum con colaboraciones y varios géneros.

“Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escucharéis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros”, señaló.

“Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida”, detalló al mencionado medio.